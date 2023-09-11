Все трое оппозиционеров уверены, что достойны большего процента, чем они получили

11 сентября 2023, 11:00, Александра Черданцева

Выборы губернатора – 2023 / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

"Думала, что будет больше", "Если бы явка была выше, то и результат был бы лучше", "Остальные кандидаты участвовали, только чтобы отобрать у меня голоса" – вот что сейчас думают кандидаты в губернаторы Алтайского края, не занявшие первые места. Amic.ru поговорил со всеми, кроме победителя Виктора Томенко. Свой комментарий по этому поводу он скоро разместит в социальных сетях.

Если вы еще не знаете, то действующий губернатор по итогам обработки 100% протоколов набрал 76,16% голосов (417 тыс. избирателей).

Евгения Боровикова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

2 место. Евгения Боровикова, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду"

9,46%, или почти 51,8 тыс. голосов

Евгения Боровикова говорит, что рассчитывала на второе место. Но ждала более высокого процента в свою поддержку.

"В целом с учетом низкой явки результат хороший. И с учетом моего небольшого бюджета на кампанию, в отличие от некоторых других кандидатов. При этом я активно ездила по региону, посетила 25 районов, много работала с избирателями. Опять же в отличие от кандидата от "Коммунистов России". Он почти не вел кампанию, а набрал почти столько же, сколько в свое время набрал Андрей Щукин, ведя активную кампанию", – отметила Боровикова.

Говоря о Щукине, она имеет в виду выборы губернатора 2014 года. Андрей Щукин был лидером алтайской ЛДПР и боролся за победу с единороссом Александром Карлиным, справедливороссом Олегом Борониным, коммунистом Сергеем Юрченко и "зеленым" Виктором Кирилловым.

При этом Боровикова считает, что при сегодняшней обстановке оппозиции странно было бы рассчитывать на победу.

"Те, кто не пошел на выборы, думал, что все решено. Да и многие уверены: революция сегодня и не нужна, всех устраивает стабильность. На фоне СВО перевороты были бы неуместны. Лидер нашей партии Сергей Миронов вообще предлагал отменить выборы, пока идет спецоперация. Столько денег на все это было потрачено, лучше бы их направили на поддержку страны в это непростое время", – подчеркнула Боровикова.

Сергей Булаев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

3 место. Сергей Булаев, ЛДПР

7,96%, или 43,5 тыс. голосов

Сергей Булаев уверяет: он боролся не за второе место, а за победу. Чего не хватило? Явки, говорит он.

"Протестный электорат остался дома. Я много поездил по районам в эту кампанию и вижу апатию людей, недоверие к институту выборов. И вот с этим нам всем надо активнее работать, мобилизовать людей на выборы", – поясняет Булаев.

Он признает, что ему очень помог бренд ЛДПР, ведь сам он впервые пошел на выборы и в политике человек относительно новый.

"Но мне очень важна поддержка, которую я получил. Будем работать", – подытожил либерал-демократ.

Сергей Малинкович / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

4 место. Сергей Малинкович, "Коммунисты России"

4,17%, или 22,8 тыс. голосов

Сергей Малинкович призывает оценивать не место (в его случае последнее), а количество голосов.

"Меня и партию поддержали 22 тысячи человек. А ведь мы работаем в регионе всего пару лет. В не самое простое для себя время мы не только собрали муниципальный фильтр, вышли первый раз и уже получили 4% поддержки", – заявил он.

Но при этом он недоволен количеством голосов. И уверен, что ему помешало три фактора. Первый, что СМИ о нем мало писали, в отличие от других кандидатов. Однако же сам признает, что не мог вести в регионе активную кампанию – как председатель ЦК партии курировал выборы во всех регионах страны. Второе – два других оппозиционных кандидата участвовали в кампании только чтобы оттянуть его голоса. И третье – КПРФ стоило бы поддержать его, Малинковича, а не призывать портить бюллетени. Напомним, КПРФ не стала выдвигать кандидата, заявив, что партии не дают пройти муниципальный фильтр (кстати, "Коммунисты России" его прошли). Справедливости ради добавим, что однофланговые, но вечно противоборствующие партии вряд ли стали бы поддерживать друг друга.

"Победителем стал действующий губернатор Виктор Томенко. Я признаю его победу, но не поздравляю <…>. Его победа не означает, что с ним согласны все жители региона, многие отдали свои голоса другим кандидатам", – заявил Малинкович.