Призывники смогут проходить службу в ФСБ
Изменения планируют внести в закон "О воинской обязанности и военной службе"
07 декабря 2023, 08:01, ИА Амител
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки, согласно которым призывники смогут служить в Федеральной службе безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
Изменения предлагается прописать в законе "О воинской обязанности и военной службе".
Не смогут проходить срочную службу в ФСБ люди, имеющие иностранное гражданство, вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории другого государства, а также граждане РФ, признанные иностранными агентами.
Также в ФСБ не смогут попасть люди с судимостью, в том числе снятой или погашенной, а также употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача.
10:28:07 07-12-2023
Дак они и так уже проходят. Погранцы .
08:01:59 08-12-2023
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки... Совсем неважно у них идут видать дела. Набранные с улицы вчерашние школьники победят коррупцию. Да и как можно бороться самим с собой?!