НОВОСТИОбщество

Призывники смогут проходить службу в ФСБ

Изменения планируют внести в закон "О воинской обязанности и военной службе"

07 декабря 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: vk.com/rufsb
Фото: vk.com/rufsb

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки, согласно которым призывники смогут служить в Федеральной службе безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предлагается прописать в законе "О воинской обязанности и военной службе". 

Не смогут проходить срочную службу в ФСБ люди, имеющие иностранное гражданство, вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории другого государства, а также граждане РФ, признанные иностранными агентами.

Также в ФСБ не смогут попасть люди с судимостью, в том числе снятой или погашенной, а также употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача.

Армия призыв в армию

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

10:28:07 07-12-2023

Дак они и так уже проходят. Погранцы .

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:01:59 08-12-2023

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки... Совсем неважно у них идут видать дела. Набранные с улицы вчерашние школьники победят коррупцию. Да и как можно бороться самим с собой?!

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров