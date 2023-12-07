Призывники смогут проходить службу в ФСБ

Изменения планируют внести в закон "О воинской обязанности и военной службе"

07 декабря 2023, 08:01, ИА Амител

Фото: vk.com/rufsb

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал поправки, согласно которым призывники смогут служить в Федеральной службе безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения предлагается прописать в законе "О воинской обязанности и военной службе".

Не смогут проходить срочную службу в ФСБ люди, имеющие иностранное гражданство, вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории другого государства, а также граждане РФ, признанные иностранными агентами.

Также в ФСБ не смогут попасть люди с судимостью, в том числе снятой или погашенной, а также употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача.