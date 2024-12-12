О воде и ее качестве. Гендиректор водоканала отвечает на вопросы барнаульцев

Через пару лет жители Барнаула забудут о желтой воде во время паводка: водоканал проводит масштабную модернизацию

12 декабря 2024, 10:55, ИА Амител

Две недели редакция портала amic.ru собирала вопросы читателей, касающиеся водоснабжения Барнаула и работы водоканала. В студию "Переговорки" на amic.ru пришел генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго и ответил на все, в том числе очень непростые и каверзные обращения от горожан. А также рассказал о том, что делает предприятие, чтобы жители Барнаула и пригорода получали по-настоящему качественную воду. "У нас самая мощная лаборатория в крае", – говорит гендиректор водоканала. А через пару лет, по словам Андрея Полюго, барнаульцы даже паводок не будут замечать. И еще мы узнали, пользуется ли семья гендиректора водоканала фильтрами очистки воды. Оказалось, что нет, так как вода в нашем городе действительно высокого качества.

Кто в "Переговорке"



Андрей Полюго – генеральный директор "Росводоканал Барнаул".

Родился в 1977 году. В 2000-м окончил АлтГТУ им. Ползунова по специальности "водоснабжение и водоотведение". В 2007-м прошел профессиональную переподготовку по программе "Финансовое управление организацией". В барнаульском водоканале Андрей Полюго работает с 2000 года. Начинал с должности начальника участка и вырос до главного инженера. Гендиректором предприятия стал в феврале 2020 года.

02:15 Вопрос по поселку Сибирская Долина в Барнауле, где уже почти десять лет проблемы с водой. Здесь уже был один поставщик воды, недавно зашел водоканал. Читатели интересуются, возьмет ли водоканал полностью обслуживание всего поселка и есть ли разница в качестве воды у разных поставщиков? Андрей Полюго рассказал, какой проект будет реализован на территории Сибирской Долины, после которого жители забудут о проблемах с водой.

06:25 Сколько лет будет реализовываться проект в поселке Сибирская Долина?

06:52 В поселке Лесном в Барнауле очень жесткая вода, пожаловались читатели amic.ru. Как решить этот вопрос? "Перспектива есть", – говорит Андрей Полюго и рассказывает, что уже делает водоканал, чтобы разобраться с этой проблемой.

08:46 Кажется, что качество воды в Барнауле ухудшилось, задается вопросом один из читателей amic.ru. Генеральный директор барнаульского водоканала объясняет, почему это не так, и рассказывает, как на предприятии отслеживают качество воды: "У нас самая мощная лаборатория в крае".

10:29 Что делать, если везде вода хорошая, а в доме бежит нехорошая. Андрей Полюго объясняет, что за водоснабжение в конкретном доме отвечает чаще всего управляющая компания. Но водоканал готов подключиться к решению этой проблемы: "Обращайтесь к нам, будем разбираться".

11:15 Почему в период паводка в Барнауле идет желтая вода? Андрей Полюго объясняет, как происходит очистка воды во время этого природного катаклизма. Да, вода слегка меняет цвет, но соответствует всем нормам.

13:38 Можно ли в Барнауле пить воду из-под крана, не используя фильтры для очистки воды? "В моей семье фильтров нет", – утверждает Андрей Полюго. Более того, ему нравится вкус воды из-под крана.

15:27 О масштабном проекте предприятия: на данный момент в водоканале проводится модернизация водопроводных очистных сооружений. Будут использованы особые технологии, чтобы убрать цветность воды, контроль за ее качеством сделают автоматизированным.

16:53 О том, как эта модернизация отразится на тарифах. "Не особо", – обещает Андрей Полюго и объясняет, как водоканалу удастся не пустить цены в рост.

17:29 Жители дома № 60 по Павловскому тракту жалуются на плохую воду. Андрей Полюго объясняет, что может повлиять на качество воды в конкретном доме и рассказывает, куда обратиться, чтобы точно определить, есть ли тут проблемы.

19:43 Что делать, если проблема связана с трубами в доме? Заставить управляющую компанию промыть стояки, советует Полюго.

20:53 В микрорайоне улиц 80-й Гвардейской дивизии и Горно-Алтайской из-за новых высоток в домах снизился напор воды, жалуются жители. С новостройками это вряд ли связано: мощностей в системе водоснабжения в Барнауле хватит обеспечить водой всех, говорит гендиректор водоканала. Что делать жителям микрорайона – смотрите в видео.

22:26 О важных и крупных проектах, которые в 2025 году планирует вести барнаульский водоканал. Среди них один из самых важных – модернизация канализационно-очистных сооружений.

23:50 Почему водоканал не обслуживает поселок Фирсово? "Обращайтесь, – говорит жителям Андрей Полюго, – будем решать".

27:44 О должниках и их странной психологии. Жители Барнаула и пригорода задолжали предприятию огромные суммы. А эти деньги очень нужны водоканалу, в том числе для того, чтобы поставлять людям качественную воду и проводить модернизацию.

29:40 О том, как водоканал радует рыбаков, ежегодно запуская в Обь тысячи сазанов.

30:11 Бонус для должников: водоканал объявляет акцию – если жители Барнаула и пригорода погасят долги до Нового года, то их ждут призы и подарки.