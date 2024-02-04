Пробка из трамваев собралась на улице Попова в Барнауле
Пассажиров из вагонов высадили
04 февраля 2024, 13:25, ИА Амител
Фото трамвайной пробки от очевидцев / amic.ru
В Барнауле образовалась пробка из трамваев на улице Попова. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.
Вагоны встали на пересечении улицы Антона Петрова и Попова. В затор попало как минимум пять трамваев.
Причина остановки неизвестна, однако никаких ДТП на пути следования трамваев нет. Пассажиров из вагонов высадили.
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