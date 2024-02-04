Пробка из трамваев собралась на улице Попова в Барнауле

Пассажиров из вагонов высадили

04 февраля 2024, 13:25, ИА Амител

Фото трамвайной пробки от очевидцев / amic.ru

В Барнауле образовалась пробка из трамваев на улице Попова. Об этом amic.ru рассказали очевидцы.

Вагоны встали на пересечении улицы Антона Петрова и Попова. В затор попало как минимум пять трамваев.

Причина остановки неизвестна, однако никаких ДТП на пути следования трамваев нет. Пассажиров из вагонов высадили.