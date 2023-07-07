Пробки в Барнауле достигли 7 баллов

Наибольшие заторы – на проспектах Калинина, Строителей и шоссе Ленточный бор

07 июля 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пробки в Барнауле днем в пятницу, 7 июля, достигли 7 баллов, следует из данных 2ГИС.

Наибольшие трудности наблюдаются на проспектах Калинина, Строителей и шоссе Ленточный бор.

Затруднения есть и на других участках. В частности, на улицах Власихинская, Солнечная поляна, на проспекте Космонавтов и некоторых центральных улицах.

Изображение: 2ГИС