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Пробки в Барнауле достигли 7 баллов

Наибольшие заторы – на проспектах Калинина, Строителей и шоссе Ленточный бор

07 июля 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пробки в Барнауле днем в пятницу, 7 июля, достигли 7 баллов, следует из данных 2ГИС.

Наибольшие трудности наблюдаются на проспектах Калинина, Строителей и шоссе Ленточный бор.

Затруднения есть и на других участках. В частности, на улицах Власихинская, Солнечная поляна, на проспекте Космонавтов и некоторых центральных улицах.

Изображение: 2ГИС

Барнаул Пробки

Комментарии 1

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Гость

22:40:14 07-07-2023

Пятница, жара, люд ломанулся за город на дачи.

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