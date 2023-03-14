Пробки на дорогах Барнаула достигли 10 баллов
Движение затруднено как на ключевых магистралях, так и на второстепенных улицах
14 марта 2023, 08:45, ИА Амител
Изображение: "Яндекс Карты"
Пробки на дорогах Барнаула утром 14 марта оцениваются в 10 баллов, свидетельствуют "Яндекс Карты".
Движение затруднено на Павловском тракте, улицах Кутузова, Власихинской, Советской Армии, 2-й Строительной, проспектах Строителей и Калинина, Змеиногорском и Южном трактах и на других дорогах.
По данным сервиса, в 10-м часу утра интенсивность заторов понизится до 8 баллов.
Комментарии 2