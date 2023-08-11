Пробки в 8 баллов сковали Барнаул вечером 11 августа
Основные заторы собрались в центре города — на проспекте Ленина, Калинина, Строителей, Красноармейском, а также на улице Молодежной, Челюскинцев, Цеховой и в переулке Ядринцева
11 августа 2023, 18:23, ИА Амител
Интенсивность пробок в Барнауле вечером 11 августа достигла 8 баллов. Об этом свидетельствует сервис "Яндекс.Пробки".
Основные заторы собрались в центре города – на проспекте Ленина, Калинина, Строителей, Красноармейском, а также на улице Молодежной, Челюскинцев, Цеховой и в переулке Ядринцева.
В спальной части города движение стоит на улицах Малахова, Георгиева, Попова, Павловском тракте. Трудности с проездом также наблюдаются на шоссе Ленточный бор в районе пересечения с улицей Кутузова и Власихинской.
20:08:42 11-08-2023
В администрации города Барнаула в 1 и 2 кварталах тихо и незаметно прошло "Общественное" обсуждение Генерального плана развития Барнаула, который нужно принять до конца года, на 2024-2035 е годы. Судя по тому каким курсом нас вели до сих пор, понятно, что ждёт впереди. Пробки возникают по вполне понятным причинам, которые администрация упрямо не хочет осознавать и делать выводы. Почитайте про модель "15 - минутный город". На русском языке, например на сайте Проект Россия. Не доверяете сейчас браузеры легко переводят страницы. На. Английском - про 20 minutes neighbourhood (все по соседству в 20 минутах), 15-minute city, на французском - ville du quart d'heur (город четверти часа) и так далее. Послушайте, Калининград, Москва и многие другие российские города берут за свою цель эти современные принципы градостроения. Я уже не говорю про города мира по всем континентам - меняются на глазах. Посмотрите в Ютубе невинную прогулку по Парижу 2023 года. И вам все станет понятным. Администрация Барнаула когда-нибудь задумывалась, обсуждала современные принципы градостроительства? Комфортная городская среда - это не только обустройство парковок и крошечных детских площадок. Когда и парки и т.п. и т.д. (см публикации по теме) близко и нет необходимости куда-то ехать, терять драгоценное время жизни, нервы, здоровье. Обсуждали? Признаков никактх. В центре города растут новые жилые комплексы, а должного окружения нет и никого почему то это не волнует. Как же не будет пробок. В феврале прошлого 2022 года последний раз представитель администрации упомянул исследование необходимых реформ в системе общественного транспорта, обещая весной вынести на широкое обсуждение и что? Забыли? Так почему же не будет пробок? Куда же им деваться при таком образе действий нашей уважаемой администрации.
22:27:19 11-08-2023
Евгений Иванов (20:08:42 11-08-2023) В администрации города Барнаула в 1 и 2 кварталах тихо и нез... Про стройку у Нового рынка забыли. И как много там парков в центре? В час пик люди едут явно не с парков. И дачи в город никак не перенесешь.
08:58:05 12-08-2023
Речь идёт о лёгкой доступности пешком не только парков, но и школ, детский садов, мест досуга и конечно общественного транспорта. Смех смехом, а пока не задумается администрация о переменах в сторону человека, а не автомобиля, пробки так и будут. С введением расширенного моста на Новом рынке количество пробок на проспекте Строителей и проспекте Ленина лишь вырастет. Расширение проезжей части нигде ещё не решило проблему пробок. Как ни странно. Это объяснять уже устали урбанисты.
12:05:49 12-08-2023
Понятно, что большинство, стоящих в в часы пик утром и вечером едут не в парки отдыхать, а на работу и потом назад домой. Хотя при проживании в старом центре Барнаула многие люди хотели бы поехать отдохнуть и в парки парки. У каждого свои возможности и выбор свой, кто на автобусе, а учитывая их перегрузку и интервалы - все больше на личном транспорте. Такое положение дел побуждает многих использовать личное авто. Но давайте копнем дальше, а почему люди выбирают свое место проживания вдали от работы??? Может быть, потому что в центре все улицы шумные, нет реального места, маршрута для тихой прогулки??? Все улицы вдоль и поперек перегружены автомобилями и загазованы. А те, кто едет в центр на работу почему выбрали местожительства не в центре? Вон сколько много строят ЖК! Мы взвешиваем плюсы и минусы и выбираем периферию,потому что семье, детям ближе к паркам и другим общественным пространствам, доступнее места в школе и детских садах и т.п. А люди в центре мучаются от засилия автомобилей и вынуждены ехать на периферию, в том числе на дачи. А как ещё спастись? Кто больше виноват в пробках? Те, кто ради семьи и детей выбирают места для проживания ближе к паркам и с более комфортной городской средой не в центре или те, кто живёт в центре и иногда выезжает в парки на периферию? Решайте сами. По моему, вина лежит на градостроителях. Пешеходный проспект Социалистический мог бы внести весомый вклад в решение проблемы. Не говоря уже о том,ичто он бы качественно изменил лицо города в лучшую сторону. Если в планах развивать туризм. А расширение моста у Нового рынка проблемы не решит. Уже проходили, расширяя проезжую часть проспекта Ленина.Пробки на проспекте Ленина и проспекте Строителей будут возникать лишь ещё чаще. Вот увидите. Никому ещё не удавалось так решить проблему. Но это отдельный разговор. Поэтому я и думаю и убежден, что первостепенные задачи - это создание в центре комфортного пешеходного маршрута по типу Линейного парка и развитие общественного транспорта.
16:53:10 12-08-2023
Понятно, что большинство, в в часы пик утром и вечером едут не в парки отдыхать, а на работу и потом назад домой. Хотя при проживании в старом центре Барнаула многие люди хотели бы поехать отдохнуть и в парки парки. У каждого свои возможности и выбор свой, кто на автобусе, а учитывая их перегрузку и интервалы - все больше на личном транспорте. Такое положение дел побуждает многих использовать личное авто. Но давайте копнем дальше, а почему люди выбирают свое место проживания вдали от работы??? Может быть, потому что в центре все улицы шумные, нет реального места, маршрута для тихой прогулки??? Все улицы вдоль и поперек перегружены автомобилями и загазованы. А те, кто едет в центр на работу почему выбрали местожительства не в центре? Вон сколько много строят ЖК! Мы взвешиваем плюсы и минусы и выбираем периферию,потому что семье, детям ближе к паркам и другим общественным пространствам, доступнее места в школе и детских садах и т.п. А люди в центре мучаются от засилия автомобилей и вынуждены ехать на периферию, в том числе на дачи. А как ещё спастись? Кто больше виноват в пробках? Те, кто ради семьи и детей выбирают места для проживания ближе к паркам и с более комфортной городской средой не в центре или те, кто живёт в центре и иногда выезжает в парки на периферию? Решайте сами. По моему, вина лежит на градостроителях. Пешеходный проспект Социалистический мог бы внести весомый вклад в решение проблемы. Не говоря уже о том,ичто он бы качественно изменил лицо города в лучшую сторону. Если в планах развивать туризм. А расширение моста у Нового рынка проблемы не решит. Уже проходили, расширяя проезжую часть проспекта Ленина.Пробки на проспекте Ленина и проспекте Строителей будут возникать лишь ещё чаще. Вот увидите. Никому ещё не удавалось так решить проблему. Но это отдельный разговор. Поэтому я и думаю и убежден, что первостепенные задачи - это создание в центре комфортного пешеходного маршрута по типу Линейного парка и развитие общественного транспорта.