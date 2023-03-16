Пробки в Барнауле достигли 10 баллов
Заторы наблюдаются в разных частях города
16 марта 2023, 08:25, ИА Амител
Изображение: "Яндекс Карты"
Пробки в Барнауле утром в четверг, 16 марта, достигли 10 баллов из 10, свидетельствуют "Яндекс. Карты".
Наибольшие трудности наблюдаются на Павловском тракте, улицах Власихинской, Советской Армии, 2-й Строительной, проспекте Калинина и Северо-Западной.
Плотное движение также зафиксировано на улицах Попова и Кутузова, проспекте Строителей, Змеиногорском и Южном трактах.
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