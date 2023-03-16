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Пробки в Барнауле достигли 10 баллов

Заторы наблюдаются в разных частях города

16 марта 2023, 08:25, ИА Амител

Изображение: "Яндекс Карты"
Изображение: "Яндекс Карты"

Пробки в Барнауле утром в четверг, 16 марта, достигли 10 баллов из 10, свидетельствуют "Яндекс. Карты".

Наибольшие трудности наблюдаются на Павловском тракте, улицах Власихинской, Советской Армии, 2-й Строительной, проспекте Калинина и Северо-Западной.

Плотное движение также зафиксировано на улицах Попова и Кутузова, проспекте Строителей, Змеиногорском и Южном трактах.

Комментарии 5

  • Вопрос к администрации и ГИБДД, что делают грузовики на Калинина до 10 утра? Почему не соблюдается запрет? Почему бездействует ГИБДД?
    16 марта, Гость   Ответить
  • Грузовики и на Челюскинцев, хотя писали что до 10 их не будет
    16 марта, Гость   Ответить
  • Гость, хотя писали что до 10 их не будет ----- Так ведь и для ОТ "выделенки" сделали, но нет, наглые водятлы и на них пробки создают.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Ау люди вы что говорите то. Какие грузовые . 10 баллов город весь стоит. Пересели бы вы на общественный и нам работать легче было бы.
    16 марта, Гость   Ответить
  • Я пересел на этот общественный, мне по Павловскому тракту на 20 автобусе ехать нужно. Ну это же жесть, нервы должны быть канаты с 17:30- до 18:30 бешенная давка. Да, плюс что есть выделенка на строителей, на которой все равно более наглые водители тусят. ПО итогу приходится каждый раз себя уговаривать идти на автобус, а не воспользоваться автомобилем. Утром ситуация ни чуть не лучше в 9:00 на попова до сих пор толпа
    16 марта, Гость   Ответить
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