Пробки в Барнауле достигли 10 баллов

Заторы наблюдаются в разных частях города

16 марта 2023, 08:25, ИА Амител

Изображение: "Яндекс Карты"

Пробки в Барнауле утром в четверг, 16 марта, достигли 10 баллов из 10, свидетельствуют "Яндекс. Карты".

Наибольшие трудности наблюдаются на Павловском тракте, улицах Власихинской, Советской Армии, 2-й Строительной, проспекте Калинина и Северо-Западной.

Плотное движение также зафиксировано на улицах Попова и Кутузова, проспекте Строителей, Змеиногорском и Южном трактах.