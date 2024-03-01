Пробки в Барнауле достигли 8 баллов

Заторы отмечаются по всему городу

01 марта 2024, 08:00, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 1 марта / Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 1 марта достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

По состоянию на 08:00, медленнее всего транспорт движется по Павловскому тракту в сторону центра. Также заторы наблюдаются на Змеиногорском тракте, проспектах Строителей и Космонавтов и на выезде из поселка Пригородного.

Трудности в том числе есть на улицах Власихинской, Малахова, Юрина, Северо-Западной, Кутузова, Матросова, Советской Армии и других.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Барнауле потеплеет от -3 градусов, также выпадет небольшой снег, местами будет гололедица.