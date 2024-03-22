Пробки в Барнауле достигли 8 баллов утром 22 марта

Заторы наблюдаются как в центре города, так и за его пределами

22 марта 2024, 08:10, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 22 марта / 2ГИС

Пробки в Барнауле утром в пятницу достигли 8 баллов, следует из данных 2ГИС.

На 08:10 самые крупные заторы наблюдаются на Павловском и Змеиногорском трактах, а также на улицах Кутузова, Власихинской, Солнечной Поляне и Новосибирской. Помимо этого, движение затруднено по улицам Юрина, Матросова, Советской Армии и проспектам Строителей и Космонавтов.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Барнауле потеплеет до нуля градусов. На дорогах местами сохранится сильная гололедица.