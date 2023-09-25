Пробки в Барнауле достигли 8 баллов утром 25 сентября

Самая сложная обстановка – на Калинина, Павловском тракте и Власихинской

25 сентября 2023, 08:30, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

Понедельник в Барнауле начался с пробок. По данным 2ГИС, утром 25 сентября заторы на дорогах достигли 8 баллов из 10.

Наибольшие трудности наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улице Власихинской и шоссе Ленточный бор.

Также загружены улицы Просторная, Кутузова, Советской Армии, 2-я Строительная, Цеховая, Профинтерна и некоторые другие.