Пробки в Барнауле достигли 8 баллов утром 6 марта
Движение затруднено практически по всему городу
06 марта 2024, 08:00, ИА Амител
Пробки в Барнауле утром 6 марта / Изображение: 2ГИС
8-балльные пробки сковали Барнаул утром 6 марта, следует из данных 2ГИС.
На 08:00 самые большие заторы наблюдаются на Павловском и Змеиногорском трактах. Также движение затруднено по улицам Солнечная Поляна, Попова, Малахова, Матросова и проспектам Ленина, Строителей и Космонавтов. Кроме того, машины едут очень медленно на выезде из поселка Пригородного.
По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Барнауле потеплеет до нуля градусов. Преимущественно без осадков, но местами гололедица.
08:24:23 06-03-2024
Как потеплеет город встанет. Окончательно
Делайте платными все дороги в центр города и плата должна быть высокая. Чтобы на ОТ было выгоднее проехать. И налог надо ввести если машина не имеет постоянного гаража. А то город завален металоломом под окнами . Ни пройти ни проехать
08:39:28 06-03-2024
горожанин (08:24:23 06-03-2024) Как потеплеет город встанет. Окончательно
Делайте платными в... Обиженный? Заработай на авто, купи и будешь добрее. Ну или велосипед, как Печкин)
08:54:57 06-03-2024
Гость (08:39:28 06-03-2024) горожанин (08:24:23 06-03-2024) Как потеплеет город вс... я не обиженный мне ОТ вполне хватает. Я говорю о реальности. В мае вылезут подснежники -то есть те кто зимой не ездит. Это плюс такое же количество помноженное на два. Просчитав пропускную способность в часы пик основных дорог на обычном калькуляторе получаем даже не нулевое -отрицательное среднее время поездки. То есть точно все встанет. Не понимать сейчас этого нельзя. А то что машины бросают это будет ни скрой помощи ни пожарным не проехать. Запрет должен быть на парковку в городе
11:02:09 06-03-2024
Гость (08:39:28 06-03-2024) горожанин (08:24:23 06-03-2024) Как потеплеет город вс... А ты, судя по комменту, заработал на "авто" криворукое с пропукаными сидушками? А на гараж слабо заработать? Весь город металлоломом завален у подъездов...