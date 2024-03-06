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Пробки в Барнауле достигли 8 баллов утром 6 марта

Движение затруднено практически по всему городу

06 марта 2024, 08:00, ИА Амител

Пробки в Барнауле утром 6 марта / Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 6 марта / Изображение: 2ГИС

8-балльные пробки сковали Барнаул утром 6 марта, следует из данных 2ГИС.

На 08:00 самые большие заторы наблюдаются на Павловском и Змеиногорском трактах. Также движение затруднено по улицам Солнечная Поляна, Попова, Малахова, Матросова и проспектам Ленина, Строителей и Космонавтов. Кроме того, машины едут очень медленно на выезде из поселка Пригородного.

По прогнозу синоптиков, сегодня днем в Барнауле потеплеет до нуля градусов. Преимущественно без осадков, но местами гололедица.

Барнаул Пробки

Комментарии 4

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горожанин

08:24:23 06-03-2024

Как потеплеет город встанет. Окончательно
Делайте платными все дороги в центр города и плата должна быть высокая. Чтобы на ОТ было выгоднее проехать. И налог надо ввести если машина не имеет постоянного гаража. А то город завален металоломом под окнами . Ни пройти ни проехать

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Гость

08:39:28 06-03-2024

горожанин (08:24:23 06-03-2024) Как потеплеет город встанет. Окончательно
Делайте платными в... Обиженный? Заработай на авто, купи и будешь добрее. Ну или велосипед, как Печкин)

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Гость

08:54:57 06-03-2024

Гость (08:39:28 06-03-2024) горожанин (08:24:23 06-03-2024) Как потеплеет город вс... я не обиженный мне ОТ вполне хватает. Я говорю о реальности. В мае вылезут подснежники -то есть те кто зимой не ездит. Это плюс такое же количество помноженное на два. Просчитав пропускную способность в часы пик основных дорог на обычном калькуляторе получаем даже не нулевое -отрицательное среднее время поездки. То есть точно все встанет. Не понимать сейчас этого нельзя. А то что машины бросают это будет ни скрой помощи ни пожарным не проехать. Запрет должен быть на парковку в городе

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Гость

11:02:09 06-03-2024

Гость (08:39:28 06-03-2024) горожанин (08:24:23 06-03-2024) Как потеплеет город вс... А ты, судя по комменту, заработал на "авто" криворукое с пропукаными сидушками? А на гараж слабо заработать? Весь город металлоломом завален у подъездов...

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