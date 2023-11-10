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Пробки в Барнауле достигли 9 баллов

Самая напряженная ситуация с трафиком — в центре города

10 ноября 2023, 17:55, ИА Амител

Изображение: 2ГИС
Изображение: 2ГИС

Загруженность автомобильных дорог в Барнауле вечером 10 ноября достигла 9 баллов, следует из данных 2ГИС.

На момент публикации заметки движение транспорта сильно затруднено по проспектам Строителей, Ленина и Калинина, а также улицам Челюскинцев, Молодежной, Загородной, Мамонтова, Советской, Профинтерна, Цеховой и Воровского.

Кроме того, сильные заторы наблюдаются на шоссе Ленточный бор и некоторых других дорожных участках краевой столицы.

Барнаул Пробки

Комментарии 2

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Гость

19:58:16 10-11-2023

До открытия движения автотранспорта по путепроводу на проспекте Ленина осталось 20 дней, идет обратный отсчет.

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Гость

10:44:30 11-11-2023

Откроют мост, а Калинина перекроют на ремонт моста

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