Пробки в Барнауле достигли 9 баллов утром 20 марта

Ситуацию на дорогах осложняют последствия непогоды

20 марта 2023, 08:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле утром в понедельник, 20 марта, пробки достигли 9 баллов из 10, свидетельствуют "Яндекс.Карты".

Наибольшие трудности наблюдаются на Павловском тракте и улицах Власихинской (в районе кольца), Советской Армии, 2-й Строительной, а также на проспекте Калинина.

Кроме того, большие заторы зафиксированы на проспектах Строителей и Ленина (от моста за Новым рынком до пересечения с Северо-Западной). Также медленно движется транспорт по улице Кутузова, Змеиногорскому и Южному трактам.

Ситуация на дорогах осложняется выпавшим накануне снегом с дождём и последовавшим за этим сильным морозом.