Пробки в Барнауле утром 21 марта достигли 9 баллов

Особенно сложная обстановка наблюдается на Павловском тракте

21 марта 2023, 08:16, ИА Амител

Изображение: 2ГИС

В Барнауле утром во вторник, 21 марта, пробки на дорогах достигли 9 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.

Наибольшие трудности наблюдаются на Павловском тракте, улицах Власихинской, Советской Армии и 2-й Строительной. Медленно транспорт движется по проспекту Калинина, а также Цеховой и Профинтерна. Кроме того, заторы фиксируются на улице Кутузова и некоторых других.

Осложняет ситуацию гололедица. Также водители в 2ГИС указали на три ДТП в разных частях города.