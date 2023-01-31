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Проблема. В Северодвинске третий месяц не могут открыть барнаульские туалеты

Глава города не понимает, зачем их вообще устанавливали, если не подключают к электричеству

31 января 2023, 16:54, ИА Амител

Фото: vk.com/igor_arsentyev
Фото: vk.com/igor_arsentyev

Мэр Северодвинска Игорь Арсентьев потребовал открыть закупленные в Барнауле общественные туалеты. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

Напомним, 21 ноября 2022 года в Северодвинск прибыл первый туалетный модуль из Барнаула и сразу же был установлен. Всего закупили пять таких автономных и технологичных конструкций. Один из туалетов разместили на Аллее молодёжи, что вызвало у северодвинцев возмущение, поскольку это место они сочли неудачным.

Как оказалось, модули установили, но в эксплуатацию не ввели. Арсентьев потребовал ускорить процесс по открытию общественных туалетов.

"Согласен с жителями – абсурд! Модули доставлены в декабре, а не работают только лишь потому, что не подключены к сетям электроснабжения. Резонный вопрос, зачем их было в принципе выставлять до тех пор, пока не будет решён вопрос по их нормальному функционированию", – возмутился глава города.

 

Комментарии 11

  • Это не туалеты, это памятники туалету...
    31 января, Гость   Ответить
  • Ещё одни памятники как на пл.Мира, Барнаул рулит
    31 января, Гость   Ответить
  • В Барнауле на Спартаке барнаульские туалеты и не пытаются открыть
    31 января, Гость   Ответить
  • Такие они видимо, эти Барнаульские туалеты. У нас вон его как поставили так уже лет пять открыть не могут. Скоро уж демонтаж
    31 января, Гость   Ответить
  • Извините, а где-то сказано, что нужно попасть внутрь этих чудес, чтобы нужду справить? 4 угла есть же)
    31 января, Гость   Ответить
  • А в барнаул надо Северодвинские туалеты, а то своих нет и нужду можно справить только в подворотне.
    31 января, Гость   Ответить
  • Мэр города потребовал открыть туалеты - от кого он это потребовал? Это не мэрия что ли купила туалеты? Мэр пишет в соцсетях! Офигеть. Вместо того, чтобы вызвать своего же зама по коммуналке и дать ему волшебного пенделя.
    31 января, Гость   Ответить
  • Увахахах.ржачненько
    31 января, Гость   Ответить
  • В Барнауле торговых центров море и в каждом есть туалет, сцы не хочу.
    01 февраля, Гость   Ответить
  • А ведь реально проблема с туалетами во всех городах, фиг где найдёшь(
    01 февраля, Гость   Ответить
  • реально проблема с туалетами во всех городах, фиг где найдёшь------- в кемерово скатайтесь. будете удивлены.
    01 февраля, Гость   Ответить
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