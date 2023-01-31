Проблема. В Северодвинске третий месяц не могут открыть барнаульские туалеты

Глава города не понимает, зачем их вообще устанавливали, если не подключают к электричеству

31 января 2023, 16:54, ИА Амител

Фото: vk.com/igor_arsentyev

Мэр Северодвинска Игорь Арсентьев потребовал открыть закупленные в Барнауле общественные туалеты. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".

Напомним, 21 ноября 2022 года в Северодвинск прибыл первый туалетный модуль из Барнаула и сразу же был установлен. Всего закупили пять таких автономных и технологичных конструкций. Один из туалетов разместили на Аллее молодёжи, что вызвало у северодвинцев возмущение, поскольку это место они сочли неудачным.

Как оказалось, модули установили, но в эксплуатацию не ввели. Арсентьев потребовал ускорить процесс по открытию общественных туалетов.