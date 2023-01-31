Проблема. В Северодвинске третий месяц не могут открыть барнаульские туалеты
Глава города не понимает, зачем их вообще устанавливали, если не подключают к электричеству
31 января 2023, 16:54, ИА Амител
Мэр Северодвинска Игорь Арсентьев потребовал открыть закупленные в Барнауле общественные туалеты. Об этом он написал на своей странице во "ВКонтакте".
Напомним, 21 ноября 2022 года в Северодвинск прибыл первый туалетный модуль из Барнаула и сразу же был установлен. Всего закупили пять таких автономных и технологичных конструкций. Один из туалетов разместили на Аллее молодёжи, что вызвало у северодвинцев возмущение, поскольку это место они сочли неудачным.
Как оказалось, модули установили, но в эксплуатацию не ввели. Арсентьев потребовал ускорить процесс по открытию общественных туалетов.
"Согласен с жителями – абсурд! Модули доставлены в декабре, а не работают только лишь потому, что не подключены к сетям электроснабжения. Резонный вопрос, зачем их было в принципе выставлять до тех пор, пока не будет решён вопрос по их нормальному функционированию", – возмутился глава города.
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