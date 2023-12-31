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Проблемы со светом и задержки рейсов начались в барнаульском аэропорту

Людей из воздушной гавани отправляют в гостиницу

31 декабря 2023, 10:37, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В барнаульском аэропорту из-за непогоды начались проблемы со светом. Об этом сообщает "Толк".

По словам очевидцев, сначала людей не запускали внутрь, а чуть позже стали пропускать только тех, у кого нет багажа, потому что без света проверить его невозможно.

Из-за сильной метели задерживаются рейсы. По словам очевидцев, людей из воздушной гавани начали отправлять в гостиницу. 

Энергослужба разбирается с перебоями в подаче электричества.

Ранее сообщалось, что из-за метели в Алтайском крае перекрыли три трассы.

Барнаул Погода

Комментарии 6

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БелОЧКА

10:44:28 31-12-2023

и задержи рейсов

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Гость

11:01:37 31-12-2023

Скоро на месте бывшего кинотеатра "Искра" построят гостиницу и будет очень удобно тем пассажирам,которые по воле непогоды попадут в подобную ситуацию.

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Гость

11:32:48 31-12-2023

На такие случаи должна быть своя резервная электростанция. Странно, что её нет.

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Гость

14:19:32 31-12-2023

Гость (11:32:48 31-12-2023) На такие случаи должна быть своя резервная электростанция. ... Это называется генератор. Подсчитай какой мощности нужен на аэропорт

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Гость

16:22:55 31-12-2023

Гость (14:19:32 31-12-2023) Это называется генератор. Подсчитай какой мощности нужен на... Генератор у вас на даче может быть. А здесь нужна именно электростанция автономная. Объект стратегический можно сказать.

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Гость

15:59:37 31-12-2023

Вообще, в былые годы аэропорт записывался по двум независимым линиям. Одна со стороны Гоньбы вроде, вторая вдоль Павлика от города. Ну и резервный дизель для самых важных потребителей, к коим аэровокзал не относится. Вообще, на моей памяти, за крайние лет 30 полного обесточивания аэропорта не было ни разу. Возможно, это как-то связано с начавшейся стройкой, или проведённой оптимизацией служб🙂.

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