Проблемы со светом и задержки рейсов начались в барнаульском аэропорту
Людей из воздушной гавани отправляют в гостиницу
31 декабря 2023, 10:37, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В барнаульском аэропорту из-за непогоды начались проблемы со светом. Об этом сообщает "Толк".
По словам очевидцев, сначала людей не запускали внутрь, а чуть позже стали пропускать только тех, у кого нет багажа, потому что без света проверить его невозможно.
Из-за сильной метели задерживаются рейсы. По словам очевидцев, людей из воздушной гавани начали отправлять в гостиницу.
Энергослужба разбирается с перебоями в подаче электричества.
Ранее сообщалось, что из-за метели в Алтайском крае перекрыли три трассы.
10:44:28 31-12-2023
и задержи рейсов
11:01:37 31-12-2023
Скоро на месте бывшего кинотеатра "Искра" построят гостиницу и будет очень удобно тем пассажирам,которые по воле непогоды попадут в подобную ситуацию.
11:32:48 31-12-2023
На такие случаи должна быть своя резервная электростанция. Странно, что её нет.
14:19:32 31-12-2023
Гость (11:32:48 31-12-2023) На такие случаи должна быть своя резервная электростанция. ... Это называется генератор. Подсчитай какой мощности нужен на аэропорт
16:22:55 31-12-2023
Гость (14:19:32 31-12-2023) Это называется генератор. Подсчитай какой мощности нужен на... Генератор у вас на даче может быть. А здесь нужна именно электростанция автономная. Объект стратегический можно сказать.
15:59:37 31-12-2023
Вообще, в былые годы аэропорт записывался по двум независимым линиям. Одна со стороны Гоньбы вроде, вторая вдоль Павлика от города. Ну и резервный дизель для самых важных потребителей, к коим аэровокзал не относится. Вообще, на моей памяти, за крайние лет 30 полного обесточивания аэропорта не было ни разу. Возможно, это как-то связано с начавшейся стройкой, или проведённой оптимизацией служб🙂.