Процедуру импичмента президента начали в Грузии

Для того, чтобы импичмент случился, парламентариям нужно набрать 100 голосов "за"

01 сентября 2023, 15:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правящая в Грузии партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" начала процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарии приняли такое решение после поездки Зурабишвили в Европу, несмотря на отказ правительства.

Для проведения импичмента нужно собрать 100 голосов "за".

Председатель партии Ираклий Кобахидзе пояснил, что президент допустила грубое нарушение конституции страны, согласно которой, свои представительские функции она может выполнять только с одобрения правительства.