Процентные ставки и полиция. На что чаще всего жалуются алтайские предприниматели?

Эксперт отметил, что на практике есть случаи, когда нарушения происходят по вине органов госвласти

29 марта 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Более 140 письменных обращений и 200 устных жалоб в 2022 году поступили от представителей бизнеса уполномоченному по правам предпринимателей в Алтайском крае Андрею Осипову. Об этом эксперт сообщил на пресс-конференции 28 марта.

Чаще всего, по его словам, проблемы у представителей бизнеса возникали в сфере земельно-имущественных отношений. Предприниматели жаловались на завышение кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков, проблемы с договорами на их аренду, а также сложности по изменению вида разрешённого использования участков.

Вторым по количеству обращений стали проблемы в финансово-кредитной сфере. Основная их часть касалась банковских процентных ставок.

Замкнули тройку финалистов жалобы на действия различных органов контроля и надзора, а также полиции, налоговой инспекции и судебных приставов. Как отметил Андрей Осипов, на приставов стали жаловаться меньше, при этом в отношении силовиков количество обращений, наоборот, возросло. Основаниями для этого стали: неправомерное, по мнению предпринимателей, возбуждение уголовное дело, отказ в его возбуждении, а также требование по изменению меры пресечения.