Процентные ставки и полиция. На что чаще всего жалуются алтайские предприниматели?
Эксперт отметил, что на практике есть случаи, когда нарушения происходят по вине органов госвласти
29 марта 2023, 08:31, ИА Амител
Более 140 письменных обращений и 200 устных жалоб в 2022 году поступили от представителей бизнеса уполномоченному по правам предпринимателей в Алтайском крае Андрею Осипову. Об этом эксперт сообщил на пресс-конференции 28 марта.
Чаще всего, по его словам, проблемы у представителей бизнеса возникали в сфере земельно-имущественных отношений. Предприниматели жаловались на завышение кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков, проблемы с договорами на их аренду, а также сложности по изменению вида разрешённого использования участков.
Вторым по количеству обращений стали проблемы в финансово-кредитной сфере. Основная их часть касалась банковских процентных ставок.
Замкнули тройку финалистов жалобы на действия различных органов контроля и надзора, а также полиции, налоговой инспекции и судебных приставов. Как отметил Андрей Осипов, на приставов стали жаловаться меньше, при этом в отношении силовиков количество обращений, наоборот, возросло. Основаниями для этого стали: неправомерное, по мнению предпринимателей, возбуждение уголовное дело, отказ в его возбуждении, а также требование по изменению меры пресечения.
"По многим жалобам мы отправляем свои обращения в прокуратуру, контрольно-надзорные органы и даже федеральные министерства. Нам они обязаны ответить в срок не 30, а 15 дней. У нас органы госвласти и местного самоуправления стараются соблюдать этот срок. Но отмечу, что в практике есть случаи, когда нарушения были выявлены именно с их стороны. Совместно с прокуратурой нам удалось защитить права предпринимателей", – отметил Андрей Осипов.
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