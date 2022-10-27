Анонсирован ремейк первого «Ведьмака»

Польская компания CD Projekt RED анонсировала ремейк The Witcher — первой части игровой трилогии о приключениях ведьмака Геральта из Ривии.

Игру с нуля делает польская студия Fool's Theory, в которую входят ветераны серии. Тайтл хотят создать с максимальным вниманием к деталям и уважением к оригиналу, который вышел в 2007 году.

Пока проект находится на ранней стадии разработки. Примерная дата выхода и другие подробности о ремейке ещё неизвестны.

Скриншот из игры «Ведьмак: Дополненное издание» / thewitcher.com

Добавим, что CD Project RED в настоящий момент также работает над новой трилогией по «Ведьмаку» и продолжением Cyberpunk 2077.