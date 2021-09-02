Барнаульский суд признал запрещённой информацию на сайте, продающем БАДы и витамины

Центральный районный суд Барнаула признал запрещённой информацию американского интернет-магазина iHerb. Об этом сообщают "Ведомости".

Прокуратура подала иск после обращения активистов организации "Народный контроль", которые насчитали на ресурсе более двух тысяч позиций, нарушающих российские законы.

Экспертом выступил главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Татарстана Максим Максимов. Он указал на содержание в БАДах ряда опасных веществ.

Отмечается, что решение суда пока не вступило в силу. Как только это произойдёт, то данные направят в Роскомнадзор для включения в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, запрещённую к распространению на территории России.