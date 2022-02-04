Болеют все! В Сети шутят о стремительном "омикроне", который, кажется, уже везде

В России уже который день подряд бьют рекорды по заболеваемости коронавирусом. Виной тому новый штамм — “омикрон”. Один его носитель может заразить сотню человек сразу. Для сравнения: раньше один инфицированный заражал около 10 человек. И те, кто всё это время ловко обходили коварный вирус, сейчас начали массово заболевать. В том числе и дети.

В соцсетях по этому поводу пользователи начали нервно шутить.