Болеют все! В Сети шутят о стремительном "омикроне", который, кажется, уже везде
Новым штаммом коронавируса болеют и те, кто стойко держался два года
5 февраля 2022, 02:42
В России уже который день подряд бьют рекорды по заболеваемости коронавирусом. Виной тому новый штамм — “омикрон”. Один его носитель может заразить сотню человек сразу. Для сравнения: раньше один инфицированный заражал около 10 человек. И те, кто всё это время ловко обходили коварный вирус, сейчас начали массово заболевать. В том числе и дети.
В соцсетях по этому поводу пользователи начали нервно шутить.
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