Что такое Deep Learning и где пройти обучение?

Искусственный интеллект, нейросети, компьютерное зрение — все мы хоть что-то да слышали об этом. Но эти направления давно перестали быть футуристичными. Это наше настоящее. Как и Deep learning.

Что такое Deep learning?

Deep learning — это разновидность глубокого машинного обучения с применением нейронных многослойных сетей. Они относятся к самообучающимся, работают с применением значительных массивов данных.

Искусственный интеллект с глубоким обучением самостоятельно находит алгоритмы для решения исходных задач, учится на собственных ошибках, после каждой итерации даёт максимально точные результаты.

Сегодня Deep learning применяется в компьютерном зрении в целях извлечения данных из картинок, при реализации машинного перевода, написания текстов, для распознавания речи на аудио, в медицине при постановке диагнозов.

Самые первые компьютеризированные нейросетевые модели были изобретены в 1943-м. Но настоящий толчок к развитию Deep learning был дан в 70-х годах прошлого века, когда на рынок вышли GPU графические процессоры. Компьютеры с такой начинкой обрабатывали графику в 100 раз быстрее предшественников. Современная стадия глубокого обучения началась около 10 лет назад. Этому поспособствовал резкий рост производительности и мощности графических процессоров. На данный момент нейросети применимы в том числе для анализа работы мозга человека.

Где можно обучиться Deep learning?

Обратите внимание на курс Deep Learning образовательной платформы Нетология. Он даст базовые основы для работы и необходимую практику. Нетология является одной из самых крупных образовательных платформ, известных на российском рынке и предоставляет слушателям массу преимуществ. Больше и о глубоком машинном обучении и об образовательной платформе Нетология вы узнаете далее.

Курс предназначен для дата-сайентистов, инженеров данных, программистов и разработчиков и длится три месяца. Все занятия проводятся в формате онлайн, график удобный и гибкий, может корректироваться на усмотрение пользователя.

Чему учат на курсе:

работать с многомерными свёртками; управлять историей; реализовывать NLP с нуля; state-of-art сегментации; строить языковые модели.

Deep Learning эксперты сегодня высоко востребованы, поскольку мир переходит в цифровой формат, технологии активно развиваются. Преподаватели онлайн-платформы — разработчики ведущих компаний, обучение осуществляется по государственной лицензии, после его прохождения выдаются документы установленного образца. Также выпускники принимают участие в бесплатной программе по трудоустройству.

Кстати, у студентов платформы Нетология есть три урока, чтобы просто попробовать. Если вы поймёте, что занятия не нравятся, не устраивают, просто не подходят, школа вернёт деньги. Помимо платных курсов, платформа предлагает и бесплатные. Можно взять бесплатный курс по выбранному направлению и посмотреть, нравится ли это направление вам и стоит ли идти на более углубленный платный курс.

ООО «Нетология»