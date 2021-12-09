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Деньги, полученные за утилизацию пластика в парке "Изумрудный", направят в приют

Пластиковые крышки будут конвертировать в помощь для собак

9 декабря 2021, 12:18, Илья Звягинцев

Деньги, полученные от утилизации пластиковых крышек, которые собирают в парке "Изумрудный", направят на помощь животным. Об этом рассказал Владислав Вакаев в своём телеграм-канале.

"Крышечки отправятся на переработку, а средства после вычета затрат на обслуживание будут переведены в приют для животных "Бусинка", – сказано в сообщении.

Контейнер установлен в удобном месте – на пересечении двух маршрутов – аллее, ведущей к пруду, и дорожки, ведущей от центрального входа в сторону улицы Ленской. 

К точке сбора можно приносить крышки от любых пластиковых бутылок, ручки от пятилитровых бутылок и любые крышки с маркировкой 2 (hdpe).

Контейнер для сбора пластиковых крышек установили в барнаульском парке

Контейнер для сбора пластиковых крышек установили в барнаульском парке "Изумрудный"

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