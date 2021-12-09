Деньги, полученные за утилизацию пластика в парке "Изумрудный", направят в приют
Пластиковые крышки будут конвертировать в помощь для собак
9 декабря 2021, 12:18, Илья Звягинцев
Деньги, полученные от утилизации пластиковых крышек, которые собирают в парке "Изумрудный", направят на помощь животным. Об этом рассказал Владислав Вакаев в своём телеграм-канале.
"Крышечки отправятся на переработку, а средства после вычета затрат на обслуживание будут переведены в приют для животных "Бусинка", – сказано в сообщении.
Контейнер установлен в удобном месте – на пересечении двух маршрутов – аллее, ведущей к пруду, и дорожки, ведущей от центрального входа в сторону улицы Ленской.
К точке сбора можно приносить крышки от любых пластиковых бутылок, ручки от пятилитровых бутылок и любые крышки с маркировкой 2 (hdpe).
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