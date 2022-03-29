Евгения Медведева разделась для журнала Maxim

Фото: maximonline.ru

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии для журнала Maxim. Номер, обложку которого украсит спортсменка, выйдет в апреле. Сам журнал уже поделился частью снимков в Сети.

«Идея сняться в Maxim появилась в конце прошлого года, и мы реализовали проект сразу после Нового года. Я рада, что долгожданная фотосессия готова! И спасибо ребятам за такой интересный эксперимент», — цитирует фигуристку StarHit.

Евгения Медведева — чемпионка мира в 2016 и 2017 годах. Также 22-летняя фигуристка является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года и двукратной чемпионкой Европы и России.