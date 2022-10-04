Где и когда в Барнауле пройдёт сибирская конференция «Опыт и тренды развития финансовой грамотности в СФО»

Эксперты и специалисты в области финансового просвещения из Москвы, Алтайского края, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской, Томской областей, республик Алтай и Тыва и других регионов соберутся 6 октября в Барнауле, чтобы обсудить финансовую грамотность населения. Межрегиональная окружная конференция Сибирского федерального округа «Опыт и тренды развития финансовой грамотности» пройдёт в Алтайском филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

На мероприятии обсудят, как взрослое население разбирается в вопросах финансов. Проговорят, какие есть механизмы и новые инструменты развития финансовой грамотности в регионах, в том числе в области защиты прав потребителей финансовых услуг и формирования социально ответственного поведения участников рынка. А также какие есть возможности взаимодействия государства и общества в период нестабильной экономической ситуации.

«Алтайскому филиалу выпала честь стать площадкой для такого важного мероприятия в сфере финансовой грамотности всего Сибирского федерального округа. Предлагаем жителям региона воспользоваться данным уникальным событием и принять участие в конференции», — отметила директор филиала Валерия Иванова.

​Алтайский филиал Финуниверситета выполняет миссию регионального оператора Федерального методического центра повышения финансовой грамотности ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» в СФО по реализации программы повышения квалификации «Финансовое консультирование». Это направлено на повышение финансовой грамотности взрослого населения.

Конференция начнёт работу 6 октября 2022 года в 13:00 по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 54. Трансляцию прямого эфира можно будет посмотреть по ссылке.

Алтайский филиал федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Алтайский филиал Финуниверситета)