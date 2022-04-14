В Алтайском крае увеличилось количество природных пожаров

Сотрудники МЧС при помощи космического мониторинга обнаружили с начала года уже 905 термически активных точек. Год назад их было 104, заявил глава ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров в ходе заседания правительства.

Из 905 термически активных точек, 241 — это неконтролируемые палы, сообщает «Банкфакс». В целом больше всего пожаров пожарные зафиксировали в Каменском, Усть-Пристанском, Шипуновском и Первомайском районах.

Макаров отметил, что под угрозой пожара в регионе находятся 1080 населённых пунктов, 54 организации отдыха и оздоровления детей, а также 29 садоводческих территорий.

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На заседании правительства также выступил министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский. Он заявил, что план по тушению лесов утвердили ещё 15 марта. Он предусматривает, что с огнём в лесах будут бороться около 2 тысяч человек, 295 пожарных машин, 52 малых лесопатрульных комплекса, 223 трактора, 250 единиц иной техники, три беспилотника и т.д.

При этом Стрелковский рассказал, что для борьбы с пожарами закупили только 18 тысяч литров авиационного бензина. Этого количества хватит примерно на 640 лётных часов. С остальным объёмом необходимого топлива возникли проблемы из-за доставки из Санкт-Петербурга.

В прошлом году с начала пожароопасного периода края было зарегистрировано 4111 природных пожаров, в том числе 53 — на землях сельхозназначения. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество природных пожаров снизилось на 23%.

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