Школьный набор в подарок и палатка за рубль: «Галамарт» в Барнауле продолжает сезон акций

Народная сеть «Галамарт», которая недавно открыла шестой магазин в столице Алтайского края, продолжает радовать покупателей выгодными акциями. Сейчас за покупки можно получить подарки.

Условия простые: c 1 по 25 августа приобретайте товары (в чеке обязательно должна присутствовать канцелярия) на общую сумму от 600 рублей, заполняйте купон участника и ждите 26 августа. В этот день в магазине (тот, что по адресу ул. Новосибирская, 11а) разыграют в подарок «наборы школьника» со всем необходимым: рюкзак, гаджеты и многое другое. Считайте, к новому учебному году готовы.

Но это не всё: будут и другие приятные сюрпризы от «Галамарта». С 3 по 11 августа вас ждёт акция «Второй товар за 1 рубль» на продукцию для барбекю и кемпинга: палатки и спальники, решётки-гриль и мангалы, гамаки и рюкзаки — всё необходимое для походов и семейных пикников.

Фото: «Галамарт»

7 августа предложение «Второй товар за 1 рубль» действует на автотовары. За эту символическую сумму можно будет приобрести компрессоры, домкраты, автохимию, видеорегистраторы, парктроники и многое другое. Если собираетесь в дальнюю поездку на авто — такая акция более чем актуальна.

Фото: «Галамарт»

В «Галамарте» вы найдёте более 7 000 товаров для дома и дачи: посуду, текстиль, бытовую технику, игрушки, инструменты и многое другое — всё по доступным ценам. Кроме того, здесь каждый день действуют выгодные акции, скидки и распродажи.

Фото: «Галамарт»

*Акция «Второй товар за 1 рубль» на товары для барбекю и кемпинга действует с 3 по 11 августа 2022 г.

*Акция «Второй товар за 1 рубль» на автотовары действует 7 августа 2022 г.

Информацию об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам розыгрыша, сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов магазина «Галамарт», а также на сайте.