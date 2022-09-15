Отопление в Барнауле и других городах Алтая могут включить уже на следующей неделе

В Алтайском крае уже в ближайшее время может начаться отопительный сезон. При этом социальные объекты в регионе уже начали подключать к теплу. Об этом сообщил директор Барнаульской тепломагистральной компании Александр Гросс во время конференции 14 сентября, посвящённой началу отопительного сезона.

Он отметил, что Барнаул, Бийск и Рубцовск к зиме готовы. Однако решение о старте отопительного сезона принимают городские власти.

«Мы готовы подключать отопление в социальные, культурные и бытовые объекты. А также и в жилые дома. Официально дату начала отопительного сезона определят в пятницу на совещании в мэрии, думаю, что это будет среда-четверг следующей недели», — сказал Гросс.

СГК уже начали досрочно подключать к теплу социальные объекты — те, которые обратились с такой просьбой. По данным на середину дня 14 сентября, СГК получили уже около 30 заявлений. Большинство поступило от детских садов. Работы по подключению уже идут.

Александр Гросс сообщил, что жилые дома тоже можно подключить к теплу досрочно, но нужно, чтобы на это согласились больше половины собственников квартир. Также необходимо, чтобы дом имел акт технической готовности. На данный момент такие акты есть только у 80% жилых домов. А вот детские сады и школы практически все получили этот документ.