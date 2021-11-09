Реготделение одной из партий в Алтайском крае возглавила женщина-трансгендер

Региональное отделение партии "Гражданская инициатива" в Алтайском крае возглавила женщина-трансгендер Юлия Алешина. До официальной смены пола Юлию звали Роман, сообщает "МК".

Юлия рассказала журналистам, что о смене пола задумалась ещё в подростковом возрасте, а окончательно осознала всё после того, как увидела по телевизору передачу, в которой показали трансгендеров. Девушка отметила, что не могла позволить себе сменить имидж на комфортный до того, как окончила университет.

Отдельной темой для разговора стало то, как Юлия сообщила о себе матери.

"Я начинала издалека, прощупывала почву. Было несколько бесед. Мы прошли через все этапы: шок, непонимание, отрицание и далее – принятие. Среди друзей большинство тоже отреагировали нормально. Хотя в основном они гетеросексуальные люди. Я удивилась, но многие меня приняли и продолжают со мной общаться", – рассказала политик.

Юлия отметила, что смена пола с юридической точки зрения была одной из основных проблем, но после изучения темы и прохождения комиссии добиться своего у неё получилось.

Говоря о своей политической деятельности, Юлия поделилась мыслями о партии, которую она представляет, а также добавила, что не собирается эксплуатировать образ.

"Я родилась и выросла в Барнауле. Это мой родной город. Поэтому я хочу, чтобы именно Барнаул стал прогрессивным и развитым городом, а у людей было высокое качество жизни", – сказала политик.

Хейта и негатива в свою сторону девушка не боится.

Ранее сообщалось, что женщина-трансгендер впервые победила в конкурсе красоты.