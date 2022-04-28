Авиаперевозчик приостановил внутренние перелеты в Республике Алтай из-за недостаточного финансирования

Авиакомпания «Сибирская лёгкая авиация» («СиЛА») приостанавливает внутренние перелёты в Республике Алтай. Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Михаила Максимова.

Компания потребовала увеличить субсидии на авиаперевозки в 2022 году почти вдвое: с 65 млн рублей до 113 млн рублей. При этом сообщается, что авиакомпания не предоставила никаких расчётов, которые бы подтвердили эту сумму. При этом стоимость авиабилетов на внутренние перревозки остается высокой. До Кош-Агача билет стоит от 2,7 тысяч рублей, до Усть-Коксы — от 2,2 тысяч рублей.

Региональный бюджет не может увеличить финансирование авиаперелётов из-за дефицита бюджета. Различные компромиссные варианты (например, сокращение частоты полётов или проведение рейсов в летний период) «СиЛА» рассматривать отказалась и уведомила местное правительство о приостановке полётов с мая этого года.

Новости

Политика В крутом пике. Обрежут ли западные санкции крылья российской авиации?

Издание предполагает, что требование об увеличении субсидирования связано с проблемами в обслуживании иностранных самолётов из-за санкций и экономической ситуации в стране.

Внутреннее авиасообщение в Республике Алтай возобновилось с 13 декабря. Прекращение полётов тогда было связано из-за несоответствия малых аэропортов новым требованиям безопасности.