В России запретили выдавать займы под залог недвижимости

С 1 ноября в российском законодательстве вступил в силу ряд нововведений. Они коснутся автомобилистов, предпринимателей, получателей микрокредитов и претендентов на получение вида на жительство и даже начинающих частных инвесторов. Один из самых обсуждаемых вопросов — запрет на выдачу микрозаймов под залог недвижимости. Разбираемся, для чего это необходимо, и означает ли это, что получить крупную сумму в МФО теперь будет проблематично.

Не допустить роста долговой нагрузки

С 1 ноября 2022 года микрофинансовые организации больше не имеют права выдавать займы под залог недвижимости, кроме тех, что выдаются для осуществления предпринимательской деятельности.

Такие поправки, по словам экспертов, были необходимы, чтобы не допустить увеличения количества людей, потерявших квартиры из-за кредитов. Сегодня регулятор внимательно следит за ситуацией с долговой нагрузкой россиян и старается не допустить её критического роста.

Стоит отметить, что некоторые заёмщики попадали в долговую кабалу просто из-за того, что невнимательно читали договор с микрофинансовой организацией, либо обращались в недобросовестные МФО, выдающие займы под проценты, выше установленного законом уровня.

Означает ли это, что МФО будут выдавать только займы «до зарплаты»?

Вовсе нет. Сегодня заёмщикам по-прежнему доступны долгосрочные займы под залог ПТС автомобиля. Важно, что на весь срок погашения займа машина остаётся у собственника с сохранением права пользования. То есть вы можете ездить на своём авто как и раньше, единственное ограничение — его нельзя продать до снятия обременения.

Какие документы необходимы для получения такого займа?

Требования микрофинансовых организаций к заёмщикам весьма лояльны: деньги можно получить всего по двум документам — ПТС на автомобиль и паспорту. Вам не придётся тратить время на сбор различных справок, поиска поручителей и прохождения бюрократических процедур, как это иногда бывает с некоторыми банками.

Более того, получить заём под залог ПТС можно даже при неудачном опыте оформления кредита в банке в прошлом. Поэтому о кредитной истории тоже можно не переживать. Да и ставки на такие займы значительно ниже, чем на другие продукты микрофинансовых организаций.

Как много времени это займёт?

Проверку заёмщиков МФО проводят быстро, поэтому деньги можно получить на руки прямо в день обращения, даже когда речь идёт о весьма крупной сумме — до 500 000 рублей наличными.

Как убедиться, что МФО можно доверять?

Прежде всего, нужно проверить, что микрофинансовая организация находится в реестре ЦБ РФ. Сделать это можно самостоятельно на официальном сайте Банка России.

Затем следует внимательно изучить информацию о микрофинансовой организации и отзывы клиентов. Не стесняйтесь задавать вопросы и запрашивать документы — если МФО добросовестная, сотрудники всегда придут вам на помощь и ответят на все интересующие вопросы.

И главное — внимательно читайте договор. Каким бы выгодным ни казалось предложение, прежде чем подписывать бумаги, убедитесь, что здесь нет никаких скрытых платежей и комиссий. Вы должны выплатить только ту сумму, которую вы взяли по договору, в строгом соответствии с действующим законодательством.

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