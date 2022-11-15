В Россию начали поставлять компьютеры и ноутбуки с китайским процессором KaiXian
Разработкой устройств занимается российская компания
15 ноября 2022, 14:51, Никита Черников
В России появились ноутбуки и мини-ПК с китайским процессором KaiXian, их начал продавать отечественный бренд «Тонк». Об этом пишет портал iGuides.ru.
Отмечается, что устройства работают на базе операционной системы «РЕД ОС» и разработаны в России, но сборка производится в Китае.
Так, ноутбук «Тонк TN4004» с чипом KaiXian KX-6640MA 2,2 ГГц, 14-дюймовым Full HD экраном, 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб SSD обойдётся покупателю в 48 990 рублей.
Фото: tonk.ru
В мини-компьютере «Тонк TN104» используется аналогичный процессор. Базовая версия с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб SSD-накопителем стоит 43 990 рублей.
Фото: tonk.ru
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