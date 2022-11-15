В Россию начали поставлять компьютеры и ноутбуки с китайским процессором KaiXian

В России появились ноутбуки и мини-ПК с китайским процессором KaiXian, их начал продавать отечественный бренд «Тонк». Об этом пишет портал iGuides.ru.

Отмечается, что устройства работают на базе операционной системы «РЕД ОС» и разработаны в России, но сборка производится в Китае.

Так, ноутбук «Тонк TN4004» с чипом KaiXian KX-6640MA 2,2 ГГц, 14-дюймовым Full HD экраном, 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб SSD обойдётся покупателю в 48 990 рублей.

Фото: tonk.ru

В мини-компьютере «Тонк TN104» используется аналогичный процессор. Базовая версия с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб SSD-накопителем стоит 43 990 рублей.

Фото: tonk.ru