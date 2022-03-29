Алтайская компания готова дать замену исчезающей с рынка косметике

Косметика зарубежных компаний дорожает на глазах, а кое-что и вовсе скоро исчезнет с полок магазинов. Вроде бы есть российские производители, но многие из них используют в производстве европейские и американские компоненты, которые тоже становятся недоступными. Может, пришло время переориентироваться на Азию? Об этом мы поговорили с президентом барнаульской компании «МейТан» Любовью Леванюк.

— Любовь Александровна, вы обратились к азиатской косметике, когда все пользовались европейской. Почему вы сделали такой непопулярный в то время шаг?

— Это было уже очень давно, почти 20 лет назад. Мои партнёры — собственники компании — имели большой опыт работы с Китаем. Но по другим направлениям — смесителям и фарфору. А однажды привезли попробовать косметику. И это был вау-эффект, просто колоссальный, оценили все женщины, которые тогда ею воспользовались. В том числе и потому, что в ассортименте были незнакомые российскому рынку товары — пилинги, тканевые маски и многое другое.

Тогда Китай не любили, но популяризация продукта происходила моментально.

— Наш покупатель действительно очень консервативный, как вы влюбляли в эту косметику?

— Состязаться с крупными брендами, которые вкладывали в рекламу огромные бюджеты, было просто невозможно. И поэтому пошли по пути «из рук в руки», такое сарафанное радио, когда подруга рассказывала подруге. И люди узнавали о нас достаточно быстро. Тем более сочетание цены и качества тогда было просто невероятное. Косметики подобной эффективности за такие деньги на рынке просто не было. В этом плане мы новаторы: привезли продукт, который помог российской женщине выглядеть лучше. Затем мы стали привозить товары для гигиены.

— Компания «МейТан» — это сетевой формат. За последние 20 лет в России заходили многие сетевики. Но не многие задержались на российском рынке. За счёт чего вам удаётся работать в таком формате уже 19 лет?

— Есть две составляющие успеха. Первый — то, что мы начинали с сегмента средний и ниже среднего, это были продукты эконом-класса. Но повторюсь, отличного качества.

Второй — мы создали новый формат: микс линейного и сетевого бизнеса. Наш партнёр может открыть представительство. И в то же время зарабатывает на том, что продвигает наш продукт в своём регионе и строит команду консультантов. Они и потребители, и продавцы, и также привлекают новых людей. Это понятный и доступный формат, но до сих пор отличается от всего, что есть на рынке сетевых компаний.

Всё это и позволило не только сделать стремительный старт, но и сохранять крепкое развитие.

— Сколько сейчас человек в компании?

— Через контракт консультанта прошло более миллиона человек. Конечно, все одновременно не работают. Кто-то приходит и уходит, кто-то остаётся потребителем. Сейчас у нас несколько десятков тысяч действующих консультантов в разных регионах страны и мира.

— И как далеко вы разошлись по миру?

— Кроме России, мы работаем в странах ближнего и дальнего зарубежья: Казахстан, Узбекистан, Эстония, Латвия, Литва, Белоруссия. В прошлом году открыли представительства в Румынии и Германии. Хотели двигаться и дальше. Скорее всего, в этом году в связи с политико-экономической ситуацией зона работы изменится. Надеемся, что найдутся логистические цепочки, которые позволят отправлять товар. Потому что партнёры хотят работать, бизнес за развитие отношений и против санкций.

Суммарно сегодня у нас около 400 представительств. Огромная сеть с центром в Барнауле.

— А какие сегменты косметического рынка вы сегодня сможете успешно заменить?

— Это косметика (лицо, тело, волосы), средства гигиены (зубные пасты, женская гигиена), товары для здоровья (в том числе БАДы) и ухода за домом (бытовая химия). Если что-то и не исчезнет, то точно вырастет в цене. Мы готовы заместить весомую часть рынка.

— А объёмов хватит?

— Конечно. 20 лет назад мы выбрали стратегически верных поставщиков — в Китае и Индии. Сегодня они наши надёжные партнёры, которые с Россией в комфортных отношениях. Конечно, логистические цепочки рвутся, но это решаемый вопрос.

— Многие переживают, что стали недоступны добавки и витамины iHerb. Сможете ли вы занять эту нишу и составить конкуренцию американскому производителю?

— Замахнуться на такое количество ассортимента, который представлял iHerb, конечно, сложно. Но мы уже сегодня составляем им конкуренцию своими витаминами и добавками. У нас настоящие индийские БАДы из аюрведы, которые прекрасно справляются с различными проблемами со здоровьем. Мы как раз в этом году хотели расширяться, хотя теперь немного сдвинем по времени. Но уже сейчас идет регистрация БАДов в России. Мы делаем ставку на постковидные проблемы. Например, выпадение волос. У нас есть продукты, которые помогут восстановить здоровье.

Мы готовы к заказу новых продуктов из Израиля. Тоже на замену iHerb.

Ничего не имею против товаров iHerb, но они не зарегистрированы на территории России, то есть они не прошли проверку в Роспотребнадзоре. В отличие от наших товаров.

— Сейчас перед вами стоит важная задача — предложить покупателю всё то, чего он лишился. Но как вас найти?

— Стало модно говорить про возможности, но не все знают, где лежат эти самые возможности. Мы знаем и уже пользуемся ими. Начали со сбора команды в генеральном офисе, то есть в Барнауле. И у нас есть классные вакансии для тех, кто, к сожалению, лишился работы. Второй момент — освобождается рекламная ниша. Уходят крупные игроки, которые своими бюджетами не позволяли более мелким российским компаниям выходить на масштабные рекламные проекты.

Третье — это, конечно, наша мощная сила — консультанты.

Ну и наш сайт.

— Как родилось название «МейТан»?

— Это два иероглифа: храм красоты. Причём не абстрактный храм, а конкретное место в Китае. Хотя придумывая название мы об этом и не знали.

Изначально компания себя позиционировала как поставщик природной косметики Востока. Потом мы расширили позиционирование, так как стали работать не только с Китаем, привозить не только косметику, а лучшие решения для красоты, здоровья и комфортной жизни.

БАД — биологически активная добавка, не является лекарственным средством.