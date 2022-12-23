Раньше в России было представлено множество мировых брендов, которые регулярно обновляли свои коллекции. Но в 2022 году многие из них покинули рынок. Однако не нужно прощаться с любимыми магазинами: с появлением сервиса CDEK. Shopping покупатели могут заказывать продукцию из-за границы.

На платформе представлены товары известных брендов, которые ушли с российского рынка или вообще не были представлены на нем ранее. При этом стоимость товаров заметно ниже, чем при покупке аналогичной продукции в отечественных магазинах. Давайте разберемся, как работает сервис и в чем его преимущества.

Как устроена площадка CDEK. Shopping?

Официальный запуск платформы онлайн-шоппинга СДЭК прошел 30 апреля 2022 года. И если сначала здесь было представлено всего около 1000 позиций, то сейчас уже более 80 тыс. Сервис предоставляет доступ к продукции более чем 1900 известных зарубежных брендов, а их список постоянно увеличивается.

Так, здесь можно заказать товары брендов Reima, Zara, Uniqlo, Oysho, Massimo Dutti, Air Jordan и New Balance. Недавно также появилась возможность купить товары от Asos. Уже сейчас на витрине представлено более 17 тысяч позиций этого мультибренда: можно приобрести не только одежду и обувь, но и фирменные аксессуары.

CDEK.Shopping быстро развивается и постоянно расширяет свой ассортимент. Поэтому клиенты площадки могут одними из первых покупать товары мировых производителей и быть в курсе последних модных тенденций.

Кроме одежды, здесь представлены такие категории, как:

Электроника: Apple, DELL, HUAWEI, Samsung и другие. БАДы и витамины iHerb: Country Life, Life Extension, Now Foods и другие. Мебель и товары для дома — только от бренда IKEA здесь представлено свыше 1000 позиций. Аксессуары. Сервис предоставляет возможность заказа сумок, головных уборов, кошельков, часов и других аксессуаров от Guess, Coach Outlet, Michael Kors, Coccinelle и других.

Как работает CDEK. Shopping?

Платформа сотрудничает с надежными партнерами и магазинами, поэтому здесь представлена только оригинальная продукция. Заказать товары можно по низким ценам, так как сотрудники сервиса отслеживают распродажи в разных странах и выбирают наиболее выгодные условия сотрудничества с поставщиками.

Оплачивать покупки можно российской банковской картой. И еще один плюс заказа на CDEK. Shopping: платформа берет на себя все обязательства, связанные с логистикой и таможенным оформлением. Она работает по системе «все включено», поэтому покупателям нужно только выбрать желаемый товар, оформить заказ и встретить курьера. Никаких дополнительных затрат или сервисных сборов не предполагается.

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