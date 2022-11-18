Зубы в 3D. Где в Барнауле сделать компьютерную томографию челюстей и зачем она нужна

Наиболее точным инструментом диагностики заболеваний зубов и дёсен считают компьютерную томографию. Это снимок в 3D-формате, на котором видно сразу все зубы, причём во всех проекциях. На нём врач-стоматолог также может рассмотреть состояние костей челюсти, дёсен и пазух — в общем, увидеть полную картину состояния пациента.

Компьютерную томографию делают перед ортодонтическим лечением, имплантацией, протезированием, при лечении каналов. Она помогает выявить стоматологические заболевания на различных стадиях, когда на обычных рентгенограммах патологию ещё нельзя обнаружить.

Пройти дентальную компьютерную томографию (ДКТ), или, как чаще говорят, просто КТ, в Барнауле можно в клинике Carrolit. Здесь стоит томограф последнего поколения, на котором можно «сфотографировать» в 3D как всю челюсть, так и один отдельный зуб.

Сделать КТ зубов платно в Барнауле могут все пациенты, вне зависимости от того, будут ли они в дальнейшем лечиться в клинике. После снимка в Carrolit вы получите папку с диском, которую удобно передать своему стоматологу.

Стоимость ДКТ одной челюсти — 1500 рублей, двух — 2000 рублей. Узнать подробнее о КТ в Барнауле, а также о том, как сделать снимок ОПТГ (ортопантомограмма) и снимок ТРГ (телерентгенография) можно по телефону: +7 (3852) 59-08-28.

Напомним, в Carrolit вы также можете получить весь комплекс стоматологических услуг:

— коронки и виниры;

— лечение зубов и каналов, а также гигиенические чистки;

— лечение заболеваний дёсен;

— брекеты и элайнеры;

— имплантация.

Стоматологическая клиника Carrolit

(ООО «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА «КРОКУС»)

Адрес: Барнаул, ЖК «Столичный», ул. 1905 года, 25

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