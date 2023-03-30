Продать что-то ненужное. Яркие листовки появились на оттаявших машинах в Барнауле

Автомобиль зимой могут не использовать по разным причинам

30 марта 2023, 11:05, ИА Амител 4CQwVszH9pSYMLJ3CXY

Листовка на машине в Барнауле / Фото: "Дисконт Авто"

В Барнауле на автомобилях, которые начали оттаивать из-под сугробов, появились листовки с интересной надписью: "Когда нужны деньги, можно продать что-то ненужное". Листовки яркого цвета, не заметить их невозможно. В тексте указан и номер телефона.

Оказалось, что телефон принадлежит автосалону "Дисконт Авто". И вот что там сказали:

"Да, салон "Дисконт Авто" разместил по городу объявления на автомобилях, которые стоят под снегом, и видно, что их не эксплуатировали", – подтвердил руководитель салона Владимир Григорьев.

Он пояснил, что автомобиль может не использоваться по разным причинам, но иногда у людей нет времени заняться его продажей. В этом случае компания готова помочь таким владельцам.

"Это не значит, что это автохлам. По каким причинам авто не используется, это дело личное, но, возможно, собственникам просто некогда заниматься ремонтом или продажей, наш салон это может взять на себя. Мы выкупаем авто с пробегом или берём на комиссионную продажу. Очень жаль, когда хороший автомобиль вот так "зимует" под снегом, а, возможно, кто-то хочет стать обладателем именно вашей машины", – пояснил Григорьев.

Выкупить автомобиль в компании обещают по справедливой цене, оценив его техническое состояние.

Листовка на машине в Барнауле / Фото: "Дисконт Авто"

Автосалон "Дисконт Авто"

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ИП Кутькова Любовь Вячеславовна

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