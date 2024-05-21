Продавать или покупать? Эксперты рассказали, что делать с недвижимостью в 2024 году
1 июля истекает срок льготной государственной ипотечной программы, запущенной в 2020 году
21 мая 2024, 09:14, ИА Амител
1 июля истекает срок льготной государственной ипотечной программы, запущенной в 2020 году. Тогда за счет дешевой ипотеки спрос вырос, а цены ожидаемо взлетели вверх. Что будет сейчас? Как сообщает "Секрет фирмы", аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов пояснил, что резкого снижения или повышения цен можно не ожидать.
Эксперт считает, что покупать недвижимость сейчас все же стоит: в ближайшие несколько лет можно не ждать снижения процентов по классическим ипотечным программам ниже госставок. Кроме того, падения цен тоже не предвидится.
"Они будут поддерживаться за счет постепенного отказа от действия льготных ипотечных программ", – отметил Чернов.
Эксперт по недвижимости, коммерческий директор Sezar Group Ольга Барабанова считает, что самая разумная тактика относительно недвижимости – покупать, как только на то будет возможность и потребность. Ждать, что в будущем рынок как-то серьезно развернется лицом к вам, дурная затея.
Гендиректор "Этажей" Евгений Затонский согласен с ней. Квартиру надо покупать тогда, когда в ней есть потребность и желание. И неважно, "вторичка" это или новостройка – для каждого запроса можно найти решение.
"Например, если мы говорим о квартире в новостройке, то, даже не попадая под семейную или IT-ипотеку, можно купить по господдержке. По крайней мере, до 1 июля, пока это программа действует – это будет в среднем 8% годовых. С учетом, что стоимость жилья в московском регионе растет, это будет выгодное приобретение. В случае с вторичным жильем ипотеку можно будет рефинансировать, когда ставка станет меньше", – заявил он.
Затонский добавил, что, несмотря на снижение продаж на рынке вторичной недвижимости, ликвидные объекты не потеряли в цене. Подешевели в основном те дома и квартиры, которые пребывают не в лучшем состоянии и находятся не в лучшем районе.
Покупателя можно найти и на них, но если вы продаете такой объект, готовьтесь снижать цену и не ждите чудес. Все зависит от цели продажи. Если есть запрос на покупку нового жилья, то зачем откладывать продажу текущего? Чаще всего люди так и переезжают из старого фонда в новый, заключил специалист.
09:49:10 21-05-2024
Скажите где-нибудь в мире, что ипотека под 8% это выгодное предложение
09:52:37 21-05-2024
С 2008 по 2009 дог за год цены снижались на 25% и вернулись лишь в 2011году , С 2014 по 20017 цены снижались на 15%. Так что говорить цена квартир растет всегда неправда. А на сегодня рост ничем не обусловлен, кроме хайпа на льготной ипотеки, которая уже сроду не льготная.
10:14:50 21-05-2024
Гендиректор "Этажей" Евгений Затонский согласен с тем, что квартиру надо покупать тогда, когда в ней есть потребность и желание. Но какая потребность покупать вторую-третью-пятую квартиры? Так что здесь что-то другое. Пока квартиры не утратят в глазах инвесторов статус надежной и прибыльной инвестиции, мы не увидим их реальную цену. А инвесторам ведь не важно во что инвестировать, лишь бы он видел рост. Ему хоть тюльпановую луковицу, хоть токен какой-то, хоть фьючерс на какао-бобы, хоть квартиры в городе Б. Растет выше других инструментов - покупаем, не растет - держим или продаем...