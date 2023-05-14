Продавцы табака обратились к правительству РФ, чтобы снизить комиссию за эквайринг
Вопрос перенаправили в Минсельхоз, Минфин, Минэкономразвития и Центральный банк
14 мая 2023, 16:40, ИА Амител
Минпромторг РФ обратился к органам федеральной власти, чтобы рассмотреть обращение продавцов табака по поводу снижения комиссии за эквайринг. Об этом сообщает РБК.
Поскольку данный вопрос не является профильным для министерства, его перенаправили в Минсельхоз, Минфин, Минэкономразвития и Центральный банк.
Продавцы табака просят установить размер комиссии за безналичную оплату не более 0,7%. Также они предложили продумать вопрос компенсации затрат за эквайринг по принципу работы СБП.
В ЦБ отметили, что такие меры могут привести к снижению числа различных льготных программ, а также появлению дополнительных плат за обслуживание карт.
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Уже некоторые продают сигареты только за наличные.
20:28:47 14-05-2023
Табак-яд-канцероген-онкология-глупое, недешовое, сомнительное удовольствие.
23:21:09 14-05-2023
РеZидент (20:28:47 14-05-2023) Табак-яд-канцероген-онкология-глупое, недешовое, сомнительно... Ну и не кури.