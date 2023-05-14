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Продавцы табака обратились к правительству РФ, чтобы снизить комиссию за эквайринг

Вопрос перенаправили в Минсельхоз, Минфин, Минэкономразвития и Центральный банк

14 мая 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минпромторг РФ обратился к органам федеральной власти, чтобы рассмотреть обращение продавцов табака по поводу снижения комиссии за эквайринг. Об этом сообщает РБК.

Поскольку данный вопрос не является профильным для министерства, его перенаправили в Минсельхоз, Минфин, Минэкономразвития и Центральный банк.

Продавцы табака просят установить размер комиссии за безналичную оплату не более 0,7%. Также они предложили продумать вопрос компенсации затрат за эквайринг по принципу работы СБП.

В ЦБ отметили, что такие меры могут привести к снижению числа различных льготных программ, а также появлению дополнительных плат за обслуживание карт.

Экономика

Комментарии 3

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Гость

18:26:33 14-05-2023

Уже некоторые продают сигареты только за наличные.

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РеZидент

20:28:47 14-05-2023

Табак-яд-канцероген-онкология-глупое, недешовое, сомнительное удовольствие.

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Гость

23:21:09 14-05-2023

РеZидент (20:28:47 14-05-2023) Табак-яд-канцероген-онкология-глупое, недешовое, сомнительно... Ну и не кури.

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