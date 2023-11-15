Алтайские продавцы воздушных шариков могут отказаться от гелия из-за его подорожания

Предприниматели надеются на то, что дефицит удастся преодолеть и парящие шары продолжат радовать и детей, и взрослых

15 ноября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Вместо гелия будут использовать воздух, но закрываться и не собираются. Такой информацией с редакцией поделились компании Барнаула, продающие воздушные шары.

Что случилось?

Гелий – газ, которым наполняют шарики, – в России сильно подорожал. Федеральные СМИ пишут, что его стоимость за последний год выросла в три раза. Причиной называют сокращение импортных поставок. Отечественные производители газа не в состоянии покрыть дефицит.

"Мы, грубо говоря, год-два назад продавали шары за 95-100 рублей. Сейчас минимальная цена за шар 150 рублей. Конечно, cам латекс тоже подорожал, потому что шары импортные – Малайзия, Бельгия и другие производители. Фольгированные шары – к нам идут из Италии, Испании, Америки. Их стоимость выросла процентов на тридцать. Но все-таки, в шаре самое дорогое – это газ", – рассказывает Анна Гайдукова, директор барнаульского магазина "Воздушный карнавал".

Шариков стало меньше

Руководители барнаульских компаний по продаже воздушных шаров говорят, что некоторые магазины совсем перестали продавать парящие украшения и торгуют другими аксессуарами к праздникам. Но основная масса тем не менее от своего бизнеса не отказалась. Предприниматели покупают гелий либо напрямую от российского производителя, к примеру, Оренбургского гелиевого завода, либо закупают у поставщиков в Новосибирске.

Однако, если цена на газ вырастет еще сильнее, то предприниматели говорят, что от гелия они могут отказаться в пользу обычного воздуха, которым тоже можно наполнять шары. Правда, украшать ими помещения – более сложный процесс. К тому же рисунок на шаре, наполненном воздухом, чаще всего деформируется.

"Воздух – он затратный в физическом плане: ты должен закрепить, привязать. Просто так шар, без крепления, в воздухе держаться не может. Но мы тогда предлагаем клиенту шары без рисунка. Новинка - прекрасные шары, где используется очень плотный перламутр", – отметила заместитель директора компании "Воздушный замок" Светлана Аникеева.

Спрос падает, но есть

Опрошенные нами предприниматели закрывать бизнес точно не планируют. Объясняют, что праздники никуда не делись и клиенты по-прежнему берут шары.

"Да, кому-то дороговато. Кто-то раньше брал 50 шаров, сейчас 25 берет. Но все равно покупают. Такого нет, что совсем перестали брать. Видите, наша фирма на шарах специализируется, у нас у знакомых магазины были по продаже цветов и шаров, они газ уже не покупают, им проще отказаться от продажи шаров. А мы берем за любую стоимость гелий, потому что наш магазин должен быть открыт", – добавила Анна Гайдукова.

При этом руководители компаний утверждают, что дефицит гелия периодически случается, и пару лет назад с подобным уже сталкивались. Но тогда выстояли и сейчас тоже рассчитывают, что существующие проблемы удастся решить, и магазины остнутся открыты, а шарики будут парить и украшать детские (и не только) праздники.