Алтайские продавцы воздушных шариков могут отказаться от гелия из-за его подорожания
Предприниматели надеются на то, что дефицит удастся преодолеть и парящие шары продолжат радовать и детей, и взрослых
15 ноября 2023, 07:01, ИА Амител
Вместо гелия будут использовать воздух, но закрываться и не собираются. Такой информацией с редакцией поделились компании Барнаула, продающие воздушные шары.
Что случилось?
Гелий – газ, которым наполняют шарики, – в России сильно подорожал. Федеральные СМИ пишут, что его стоимость за последний год выросла в три раза. Причиной называют сокращение импортных поставок. Отечественные производители газа не в состоянии покрыть дефицит.
"Мы, грубо говоря, год-два назад продавали шары за 95-100 рублей. Сейчас минимальная цена за шар 150 рублей. Конечно, cам латекс тоже подорожал, потому что шары импортные – Малайзия, Бельгия и другие производители. Фольгированные шары – к нам идут из Италии, Испании, Америки. Их стоимость выросла процентов на тридцать. Но все-таки, в шаре самое дорогое – это газ", – рассказывает Анна Гайдукова, директор барнаульского магазина "Воздушный карнавал".
Шариков стало меньше
Руководители барнаульских компаний по продаже воздушных шаров говорят, что некоторые магазины совсем перестали продавать парящие украшения и торгуют другими аксессуарами к праздникам. Но основная масса тем не менее от своего бизнеса не отказалась. Предприниматели покупают гелий либо напрямую от российского производителя, к примеру, Оренбургского гелиевого завода, либо закупают у поставщиков в Новосибирске.
Однако, если цена на газ вырастет еще сильнее, то предприниматели говорят, что от гелия они могут отказаться в пользу обычного воздуха, которым тоже можно наполнять шары. Правда, украшать ими помещения – более сложный процесс. К тому же рисунок на шаре, наполненном воздухом, чаще всего деформируется.
"Воздух – он затратный в физическом плане: ты должен закрепить, привязать. Просто так шар, без крепления, в воздухе держаться не может. Но мы тогда предлагаем клиенту шары без рисунка. Новинка - прекрасные шары, где используется очень плотный перламутр", – отметила заместитель директора компании "Воздушный замок" Светлана Аникеева.
Спрос падает, но есть
Опрошенные нами предприниматели закрывать бизнес точно не планируют. Объясняют, что праздники никуда не делись и клиенты по-прежнему берут шары.
"Да, кому-то дороговато. Кто-то раньше брал 50 шаров, сейчас 25 берет. Но все равно покупают. Такого нет, что совсем перестали брать. Видите, наша фирма на шарах специализируется, у нас у знакомых магазины были по продаже цветов и шаров, они газ уже не покупают, им проще отказаться от продажи шаров. А мы берем за любую стоимость гелий, потому что наш магазин должен быть открыт", – добавила Анна Гайдукова.
При этом руководители компаний утверждают, что дефицит гелия периодически случается, и пару лет назад с подобным уже сталкивались. Но тогда выстояли и сейчас тоже рассчитывают, что существующие проблемы удастся решить, и магазины остнутся открыты, а шарики будут парить и украшать детские (и не только) праздники.
07:42:20 15-11-2023
Ой ну нашли за кого переживать!? Предприниматели надеяться...!? Да за всё заплатит конечный покупатель!!! Конечный потребитель продукта! Мы с вами, короче говоря... А предприниматель никогда не будет работать себе в убыток! Это только оправдание предпринимателей перед своей совестью - мол, смотрите там подорожало и мы цену поднимаем... Мы не виноваты, наша совесть чиста!..
08:47:04 15-11-2023
Гость (07:42:20 15-11-2023) Ой ну нашли за кого переживать!? Предприниматели надеяться..... Только раньше он вложив 10000, получал 2000 прибыль. Теперь надо вложить 20000, а прибыль будет 1000. Т.к. купят меньше, чем раньше по потребности
09:45:41 15-11-2023
Гость (08:47:04 15-11-2023) Только раньше он вложив 10000, получал 2000 прибыль. Теперь ... Он что свои будет вкладывать!? Или за кредитом лишним победит!? Что бы цену не поднимать...? Он это увеличение в стоимость товара включит и привет! Прибыль у него осталась как и была! А цена выросла! И мы это будем оплачивать...! И это я не только про эти конкретные шарики... Так работает капитализм! Прибыль! Оправдание затрат и издержек, + немножечко, сколько пожелал предприниматель, больше, чисто что бы разбогатеть...
08:36:38 15-11-2023
гелий не только требуется в шарики, он нужен и в химические лаборатории, например хроматографии и масс-спектромерии,
09:17:44 15-11-2023
ничего, не нужон нам ихней гейлий, мы будем водой наполнять!
09:17:47 15-11-2023
Да лучше б их не было. Небесный мусор. И не убедишь ведь людей, что не надо эту гадость в небо запускать.
12:44:18 15-11-2023
Гость (09:17:47 15-11-2023) Да лучше б их не было. Небесный мусор. И не убедишь ведь люд... Это точно. Дочь не стала на школьном празднике запускать свой шар в небо. Говорит, сначала нам про загрязнение окружающей среды рассказывают на уроках, а потом ждут, что мы шарики будем в небо запускать. Так учителя ее же и не поняли. Типа, почему не запустила? Положено запускать для фоточек.
09:42:58 15-11-2023
если будет дефицит гелия, то пострадают потребители и в другой сфере, подражают сварочные работы т.к. гелий используется в газовых смесях
09:45:28 15-11-2023
Гость (09:42:58 15-11-2023) подражают сварочные работы т.к. гелий используется в газовых смесях его в пропан, углекислоту или кислород добавляют?
09:58:50 15-11-2023
Гость (09:45:28 15-11-2023) его в пропан, углекислоту или кислород добавляют?... гелийаргокислотная, геливоаргоновая, гелий и кислород для подводных погружений
10:33:41 15-11-2023
Есть хорошая поговорка: "Сто лет в России мак не родился и голода не было". Вот это про многие вещи сейчас. Действительно меньше мусора будет. А для промышленности гелий найдется, не переживайте
11:19:16 15-11-2023
В России 12 заводов производят гелий, не думаю что с ним какая-то проблема будет.
13:26:12 15-11-2023
Гость (11:19:16 15-11-2023) В России 12 заводов производят гелий, не думаю что с ним как... проблема есть, на данный момент трудно купить гелий особой чистоты в Барнауле т.к. неизвестно когда будет поставка
21:57:16 16-11-2023
Ой, молодцы! Правильно! Давайте оставим самое наше- покушать и покакать. А всё, что для эмоций и эстетики, назовем мусором. Цветы туда же....