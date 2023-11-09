Продажа товаров на маркетплейсах: какие разрешительные документы понадобятся?

И кто поможет их подготовить

09 ноября 2023, 20:00, ИА Амител erid: LjN8KZEGh

Документы / Фото: Freepik

Какие документы нужны для продажи товаров на маркетплейсах? Обычно площадка запрашивает сертификат соответствия, декларацию соответствия или отказное письмо. Если вы не знаете, что нужно именно вам или каких-то разрешительных бумаг не хватает, вы можете обратиться в центр сертификации в Екатеринбурге, специалисты которого оперативно помогут оформить необходимые документы.

Сертификат соответствия

Документ подтверждает, что изделие изготовлено в соответствии с ГОСТом или ТУ. Его могут выдавать только специализированные организации с лицензией. Если товар ввозится из-за рубежа, важно также подтвердить, что он соответствует принятым внутри нашей страны стандартам.

Подтверждать соблюдение ГОСТа или ТУ нужно для продуктов, лекарств, медицинских изделий, одежды первого слоя, детских товаров и так далее.

Декларация соответствия

Этот документ также подтверждает, что товар произведен по ГОСТу или ТУ, но заполняет его сама организация, выпускающая изделие.

Его надо оформлять на посуду, одежду второго слоя, медицинские изделия (некоторые виды) и т.д.

Какой именно сертификат оформлять на товар, зависит от требований технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) и специального перечня продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. Например, сертификация обуви осуществляется по ТР ТС, но и здесь регламенты отличаются, исходя из целевого назначения (детская, взрослая, специальная).

Отказное письмо

Если вы собираетесь продавать на маркетплейсах мелочи в виде чехлов для смартфонов, прищепок для белья, сувениров, ковриков для компьютерной мыши и прочего, вам понадобится оформить отказное письмо. Это документ, подтверждающий, что товар не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

На некоторые группы изделий может понадобиться оформление дополнительных документов. Например, для продукции медицинского назначения необходимо оформить регистрационное удостоверение на товар (официальный документ, который подтверждает факт внесения в госреестр медизделий).

Кроме документов непосредственно на товар, понадобится оформление договора с маркетплейсом, бумаг на бизнес и т.д. Конкретный список предоставляет площадка, с которой вы собираетесь сотрудничать.

ООО "Гортест Урал"

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