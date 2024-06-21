Продажи вафель в шоколаде в России выросли почти на 40 процентов
Интерес к этому десерту может быть временным
21 июня 2024, 16:45, ИА Амител
Согласно информации, опубликованной на сайте газеты "Коммерсантъ", за последний год самой быстрорастущей категорией товаров повседневного спроса стали вафли в шоколаде. За период с июня 2023-го по июнь 2024 года продажи этих вафель в розничных сетях выросли более чем на 40% как в денежном, так и в натуральном выражении.
Руководитель аналитического центра NielsenIQ Анастасия Корнеева отмечает, что вафли в шоколаде стали альтернативой шоколадным батончикам, продажи которых увеличились лишь на 15,9% в денежном выражении и на 12,9% – в натуральном. По мнению Корнеевой, интерес к вафлям может быть временным, и в ближайшем будущем продажи этой категории товаров достигнут своего пика, после чего рост замедлится.
Исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев объясняет популярность вафель в шоколаде тем, что в их производстве используется более бюджетная шоколадная глазурь, в отличие от шоколада и орехов, которые содержатся в шоколадных батончиках. Он также высказывает предположение, что интерес к вафлям может быть краткосрочным и что после достижения пика продаж рост этой категории товаров замедлится.
18:24:56 21-06-2024
Вряд, ли..
21:27:00 21-06-2024
Я всегда когда вижу что в шоколаде, печенье там, вафли, или ещё какие-то сладости... Всегда думаю - вот залежались на складе, а производитель думает, чё делать? срок годности подходит...! Берёт, обливает их шоколадом, и вуаля! Новый десерт!? С новым сроком годности...!? Да?