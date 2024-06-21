Продажи вафель в шоколаде в России выросли почти на 40 процентов

Интерес к этому десерту может быть временным

21 июня 2024, 16:45, ИА Амител

Вафли в шоколаде / Фото: pxhere.com/ru/photo/820030

Согласно информации, опубликованной на сайте газеты "Коммерсантъ", за последний год самой быстрорастущей категорией товаров повседневного спроса стали вафли в шоколаде. За период с июня 2023-го по июнь 2024 года продажи этих вафель в розничных сетях выросли более чем на 40% как в денежном, так и в натуральном выражении.

Руководитель аналитического центра NielsenIQ Анастасия Корнеева отмечает, что вафли в шоколаде стали альтернативой шоколадным батончикам, продажи которых увеличились лишь на 15,9% в денежном выражении и на 12,9% – в натуральном. По мнению Корнеевой, интерес к вафлям может быть временным, и в ближайшем будущем продажи этой категории товаров достигнут своего пика, после чего рост замедлится.

Исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев объясняет популярность вафель в шоколаде тем, что в их производстве используется более бюджетная шоколадная глазурь, в отличие от шоколада и орехов, которые содержатся в шоколадных батончиках. Он также высказывает предположение, что интерес к вафлям может быть краткосрочным и что после достижения пика продаж рост этой категории товаров замедлится.