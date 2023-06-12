Продажу алкоголя ограничат в Барнауле в День России
Продажу спиртного рекомендовали ограничить на определенное время
12 июня 2023, 07:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
12 июня в Барнауле в День России ограничат продажу алкоголя. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Продавцам рекомендовали ограничить реализацию алкогольных напитков с девяти часов утра до девяти часов вечера.
Рекомендация по ограничениям коснётся также пива.
Отмечается, что данная мера принимается для того, чтобы обеспечить порядок в местах массового пребывания людей.
12:17:31 02-06-2023
Вот не хотел же пить в этот день, но ведь сами же вынуждаете... за упокой мозгов принявших это решение чегоб не выпить?
12:36:42 02-06-2023
По закону Шариата?
12:55:10 02-06-2023
один хрен нажрусь и буду барагозить
14:21:33 02-06-2023
Что русскому хорошо то немцу смерть ?
15:01:59 02-06-2023
А почему народ должен выполнять рекомендации этих горе политиков? Кому нужно за день два закупится ящиками и нажрется. Память у этих принимающих законы как у рыбки.
15:26:33 02-06-2023
Это рекомендательный характер, запретить они не могут. Есть торговые точки, которые клали на эти рекомендации с прибором.
16:59:49 02-06-2023
Гость (15:26:33 02-06-2023) Это рекомендательный характер, запретить они не могут. Есть ... Вот именно. Жил когда-то рядом с павильончиком. Все продукты долгое время покупал в нём, я был что-то вроде "своего". Ну и купить спиртное в обход таких вот глупых указивок, проблем не было. Все "подобные" покупки отбивались на кассе после т.н. "отбоя".
17:08:15 02-06-2023
Гость (16:59:49 02-06-2023) Все "подобные" покупки отбивались на кассе после т.н. "отбоя". с пивом без проблем. а вот с акцизными товарами несколько сложнее. надо пустую бутылку приносить, чтоб ее маркировку отсканировали)
17:04:32 02-06-2023
Уже который год вижу на дверях некотрых магазинов, в преддверии таких вот запретов, объявление, что "просим, по мере надобности, спланировать покупки заранее и запастись спиртным заблаговременно"
09:29:50 12-06-2023
Зато у нас и днём и ночью и в праздники и выходные, народ ездит за алкашкой, пьяные в гавно за рулём. И всем насрать. ГАИ говорили, они даже ни разу не проехали по основным алкашкам круглосуточным. Рекламировать не буду, быдло пьющее с музыкой на весь район ночью, достало. Все углы пообоссали, столбы все подбиты машинами
09:46:57 12-06-2023
Элеватор (09:29:50 12-06-2023) Зато у нас и днём и ночью и в праздники и выходные, народ ез... С праздником !
10:56:57 12-06-2023
Запрет не плох. Жалко что он не выполняется. В любой КБ зайдите - и там продадут. Трезвые соотечественники - это прикольно. Но нереально. У меня был опыт жизни рядом с площадью Сахарова, в нулевые. Во-первых надо было выжить в толпе. Там пустые бутылки летели только в путь. Нужно было уворачиваться) а утром там просто побоище было- масса стекла. Я не знаю как уборщики это все купировали, но это явно был адский труд
12:52:37 12-06-2023
Работать надо, а не отдыхать в придуманные праздники...Только бюджетникам в кайф - им оклад идет)))
15:44:37 12-06-2023
Самогон над законом. Государственникам рекомендую сидр.
19:20:09 12-06-2023
совсем обнаглели!!! всей семьей всегда праздновали день России, с алкоголем, с песнями, разборками между собой, щас то что делать? одна радость, телевизор и огород....
20:04:49 12-06-2023
Гость (19:20:09 12-06-2023) с алкоголем, с песнями, разборками между собой, щас то что делать? В Ашане спокойно купил. Ну а ты, если бестолочь, покупай алкашку заранее. Бесплатный совет. На день города тоже купи раньше, а то и мордас тебе никто не расквасит.
20:42:04 12-06-2023
да сразу то не сообразили, ты вот чувачек умнее оказался, затарился, видно славно празднуешь, попал бы к нам в компанию, отхватил бы по полной в честь дня России, без обид, традиция у нас такая