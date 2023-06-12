Продажу алкоголя ограничат в Барнауле в День России

Продажу спиртного рекомендовали ограничить на определенное время

12 июня 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

12 июня в Барнауле в День России ограничат продажу алкоголя. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Продавцам рекомендовали ограничить реализацию алкогольных напитков с девяти часов утра до девяти часов вечера.

Рекомендация по ограничениям коснётся также пива.

Отмечается, что данная мера принимается для того, чтобы обеспечить порядок в местах массового пребывания людей.