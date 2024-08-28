Продержаться дольше. Жительница Барнаула выиграла диван, просидев на нем пять часов

Необычный конкурс недавно прошел в ТВК "Гранд Арена"

28 августа 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8KRYiy

Участники битвы / Фото: Татьяна Алдабаева

В торговом центре "Гранд-Арена" состоялось необычное событие – первое в истории мебельных магазинов Алтайского края шоу, где участники сражались за право обладать комфортным диваном. Главное правило было простым, но требовало немалой выдержки: просидеть на этом самом диване дольше всех.

"В социальных сетях "Гранд-Арены" мы опубликовали пост, где собирали заявки от участников. Получили 250 заявок и среди них случайным образом выбрали 10 человек, которые пришли к нам, уже среди них выбрали пять самых стойких. Такие конкурсы, когда людям нужно сидеть на месте, чтобы получить диван, уже проводили в России неоднократно и были прецеденты, когда люди по три и три с половиной дня сидели не сдаваясь", – рассказала маркетолог ТВК "Гранд-Арена" Дарья Шмакова.В "Гранд-Арене" битва за диван продлилась пять часов. Участники не только должны были продемонстрировать свою выносливость, но и выполнять задания за баллы, чтобы остаться в игре. Участники пили на скорость воду, соревновались в знаниях строительного инвентаря, математических вычислениях, угадывали мелодии и даже отказывались от денежных призов, демонстрируя свою решимость.

Победитель, набравший наибольшее количество баллов, получил дополнительный приз от партнера розыгрыша – отдела "Первая MARKA*".

"Сначала казалось, что нужен диван, а потом уже какой-то спортивный интерес появился. Буду сидеть сколько смогу", – поделилась впечатлениями одна из участниц конкурса Ирина Купцова.Другой участник, Алексей Чигряй, тоже рассказал о свои планах на приз. "Отдыхать, спать. Сон – самое главное. Мы проводим во сне треть своей жизни, на мягком красивом диване было бы потрясающе это делать", – признался Алексей.

Битва за диван в ТВК "Гран Арена" / Фото: Татьяна Алдабаева

В этот день никто не остался без подарка. В ТВК "Гранд Арена" подготовили ценные призы для всех участников и болельщиков. А главный приз от генерального партнера розыгрыша – мебельной фабрики "Мега Мебель" – достался жительнице Барнаула Ирине Купцовой.

Полный фотоотчет мероприятия смотрите в группе "ВК ТВК Гранд Арена" .

Генеральный партнер: "Мега Мебель". Партнеры: Primavera*, "Первая MARKА", салон Konner Sofa*.

* MARKA ("Марка"); Primavera ("Примавера"); Konner Sofa ("Кеннер Софа")

ООО "Неаполь"

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