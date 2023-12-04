Продолжает штормить. О погоде в Алтайском крае 4 декабря

Порывы ветра в регионе могут достигать 30 м/c

04 декабря 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Штормовое предупреждение продолжает действовать в Алтайском крае. Об этом рассказали специалисты регионального Гидрометцентра.

По региону температура воздуха составит -2...-7 градусов, местами до -13 градусов, с похолоданием в течение дня. На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, снега, местами гололедные явления, метели. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с, местами 25-30 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -4 до -6 градусов. Небольшой снег, метель, возможны гололедные явления. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с.