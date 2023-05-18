Балтийский флот сыграл одну из главных ролей в ходе противостояния России и Швеции в первой четверти XVIII века

18 мая 2023, 10:01, ИА Амител

18 мая 2023 года Балтийскому флоту исполняется 320 лет. "Днём рождения" считается победа в устье Невы 18 мая 1703 года. В этот день гребная флотилия из 30 лодок с солдатами Преображенского и Семёновского полков под командованием Петра I захватила два шведских военных судна – "Гедан" и "Астрильд".

Уже к 1725 году Балтийский флот состоял из 36 кораблей, 16 фрегатов, 70 галер и 280 разных судов. Как выглядит современный Балтийский флот, смотрите в инфографике amic.ru.