Продолжение каких аниме сериалов выйдет в 2024 году?
Рассказываем о пяти долгожданных историях
21 февраля 2024, 18:00, ИА Амител
Продолжение увлекательных аниме историй ждут миллионы поклонников по всему миру. Людей привлекает не только сюжет, но и необычная подача фильмов и сериалов, разнообразие жанров и широкий возрастной охват. Одни ждут продолжения мегапопулярных франшиз, других интересуют, например, "Дьявольские возлюбленные" 3 сезон аниме. Рассказываем, какие интересные новинки выйдут в 2024 году.
"Клинок, рассекающий демонов" 16+
На апрель текущего года запланирован выход четвертого сезона истории, повествующей об эпичном противостоянии людей и демонов.
События происходят в Японии начала XX века. Сюжет крутится вокруг сражений главного героя и его друзей с опасными врагами, рассчитан преимущественно на мальчиков и подростков от 7 до 18 лет.
"Реинкарнация безработного" 18+
На весну запланирован выход второй части второго сезона, состоящей из 12 серий. Сюжет рассказывает о перерождении безработного героя в средневековье. Сохранив воспоминания о прошлой жизни, он отправляется в удивительный мир, где живет волшебство.
"Мастера меча онлайн" 16+
"Мастера меча онлайн" 4 сезон аниме вышел в свет в 2019 году, с тех пор поклонники с нетерпением ждут продолжения. По некоторым данным, релиз состоится уже осенью текущего года.
Напомним, ранее в эпизодах повествовали о возможностях мозга, которые дают современные технологии. В первой части истории люди, попавшие в виртуальную игру, не могли ее пройти и погибли вместе с персонажем.
"О моем перерождении в слизь" 13+
Премьера третьего сезона сериала запланирована на весну 2024 года.
Аниме рассказывает об офисном работнике, после смерти переродившегося в новом фэнтези-мире, но не в человеческом теле, а в виде непонятной на первый взгляд субстанции. Но даже в таком виде герою предстоит развиваться и "расти".
"Моя геройская академия" 16+
Премьера седьмого сезона запланирована на май.
Франшиза повествует о приключениях героев в мире, где есть сверхсила. Идзуку Мидория стал одним из самых способных бойцов, в новом сезоне ему предстоит спасать своего кумира Всемогущего.
Конечно, это лишь малая часть новинок в жанре аниме, которых ждут любители японской культуры.
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