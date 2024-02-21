Продолжение каких аниме сериалов выйдет в 2024 году?

Рассказываем о пяти долгожданных историях

21 февраля 2024, 18:00, ИА Амител

Аниме / Фото: gstudioimagen1 / freepik.com

Продолжение увлекательных аниме историй ждут миллионы поклонников по всему миру. Людей привлекает не только сюжет, но и необычная подача фильмов и сериалов, разнообразие жанров и широкий возрастной охват. Одни ждут продолжения мегапопулярных франшиз, других интересуют, например, "Дьявольские возлюбленные" 3 сезон аниме . Рассказываем, какие интересные новинки выйдут в 2024 году.

"Клинок, рассекающий демонов" 16+

На апрель текущего года запланирован выход четвертого сезона истории, повествующей об эпичном противостоянии людей и демонов.

События происходят в Японии начала XX века. Сюжет крутится вокруг сражений главного героя и его друзей с опасными врагами, рассчитан преимущественно на мальчиков и подростков от 7 до 18 лет.

"Реинкарнация безработного" 18+

На весну запланирован выход второй части второго сезона, состоящей из 12 серий. Сюжет рассказывает о перерождении безработного героя в средневековье. Сохранив воспоминания о прошлой жизни, он отправляется в удивительный мир, где живет волшебство.

"Мастера меча онлайн" 16+

" Мастера меча онлайн" 4 сезон аниме вышел в свет в 2019 году, с тех пор поклонники с нетерпением ждут продолжения. По некоторым данным, релиз состоится уже осенью текущего года.

Напомним, ранее в эпизодах повествовали о возможностях мозга, которые дают современные технологии. В первой части истории люди, попавшие в виртуальную игру, не могли ее пройти и погибли вместе с персонажем.

"О моем перерождении в слизь" 13+

Премьера третьего сезона сериала запланирована на весну 2024 года.

Аниме рассказывает об офисном работнике, после смерти переродившегося в новом фэнтези-мире, но не в человеческом теле, а в виде непонятной на первый взгляд субстанции. Но даже в таком виде герою предстоит развиваться и "расти".

"Моя геройская академия" 16+

Премьера седьмого сезона запланирована на май.

Франшиза повествует о приключениях героев в мире, где есть сверхсила. Идзуку Мидория стал одним из самых способных бойцов, в новом сезоне ему предстоит спасать своего кумира Всемогущего.

Конечно, это лишь малая часть новинок в жанре аниме , которых ждут любители японской культуры.

ООО "Фикси"

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