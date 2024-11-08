Продолжит штормить. О погоде в Алтайском крае 8 ноября

Непогода не уходит из региона

08 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Заснеженный парк / Фото: pxhere.com/ru/photo/423213

Период осадков и сильного ветра продолжается в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По региону температура воздуха составит от -4 до +1 градуса. Местами небольшой снег, мокрый снег, возможны метели, гололедные явления. На дорогах местами гололедица, установление постоянного снежного покрова.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с, в начале дня по северу до 25 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -1 до -3 градусов. Небольшой снег, мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 10-15 м/с.