Продовольственные ярмарки пройдут на нескольких площадках в Барнауле
Закупиться продуктами по выгодным ценам можно будет до 14 часов
22 сентября 2023, 11:47, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле 23 сентября пройдут традиционные продуктовые ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что в период, когда люди активно занимаются консервацией, фермеры предоставят разнообразный ассортимент овощей. Садоводам на ярмарках предложат большой выбор саженцев.
Работать будут следующие площадки:
- Железнодорожный район – пр. Ленина,71;
- Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;
- Ленинский район – Попова, 86 (пл. Народная);
- Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (площадь имени Германа Титова);
- Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Время работы: с 10 до 14 часов.
16:03:48 22-09-2023
Ну конечно, саженцы продавать по субботам, когда сезон садовый ещё не закрыт - это оптимальный вариант.