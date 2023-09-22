Продовольственные ярмарки пройдут на нескольких площадках в Барнауле

Закупиться продуктами по выгодным ценам можно будет до 14 часов

22 сентября 2023, 11:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле 23 сентября пройдут традиционные продуктовые ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что в период, когда люди активно занимаются консервацией, фермеры предоставят разнообразный ассортимент овощей. Садоводам на ярмарках предложат большой выбор саженцев.

Работать будут следующие площадки:

Железнодорожный район – пр. Ленина,71;

Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – Попова, 86 (пл. Народная);

Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (площадь имени Германа Титова);

Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Время работы: с 10 до 14 часов.