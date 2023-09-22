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Продовольственные ярмарки пройдут на нескольких площадках в Барнауле

Закупиться продуктами по выгодным ценам можно будет до 14 часов

22 сентября 2023, 11:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Барнауле 23 сентября пройдут традиционные продуктовые ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что в период, когда люди активно занимаются консервацией, фермеры предоставят разнообразный ассортимент овощей. Садоводам на ярмарках предложат большой выбор саженцев.

Работать будут следующие площадки: 

  • Железнодорожный район – пр. Ленина,71;
  • Индустриальный район – ул. 50 лет СССР, 51а;
  • Ленинский район – Попова, 86 (пл. Народная);
  • Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (площадь имени Германа Титова);
  • Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.

Время работы: с 10 до 14 часов.

Барнаул Продукты

Комментарии 1

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Гость

16:03:48 22-09-2023

Ну конечно, саженцы продавать по субботам, когда сезон садовый ещё не закрыт - это оптимальный вариант.

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