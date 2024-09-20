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Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 21 сентября

В городе будет работать пять площадок

20 сентября 2024, 16:42, ИА Амител

Овощи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1024857
Овощи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1024857

21 сентября в Барнауле пройдут очередные продовольственные ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Участники ярмарок предложат широкий ассортимент продовольственных товаров: мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйцо, рыбные деликатесы, растительное масло, фрукты, овощи (картофель, морковь, свекла, лук), а также садоводческую продукцию и саженцы яблони, груши, вишни, смородины, жимолости, декоративные кустарники, розы и т.д.", – сказано в сообщении.

Работать в городе будет пять площадок: 

  • Железнодорожный район – пр. Ленина, 71;
  • Индустриальный район – ул. Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);
  • Ленинский район – пл. Народная;
  • Октябрьский район – ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
  • Центральный район – пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Продукты

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