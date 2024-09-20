Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 21 сентября

В городе будет работать пять площадок

20 сентября 2024, 16:42, ИА Амител

Овощи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1024857

21 сентября в Барнауле пройдут очередные продовольственные ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"Участники ярмарок предложат широкий ассортимент продовольственных товаров: мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйцо, рыбные деликатесы, растительное масло, фрукты, овощи (картофель, морковь, свекла, лук), а также садоводческую продукцию и саженцы яблони, груши, вишни, смородины, жимолости, декоративные кустарники, розы и т.д.", – сказано в сообщении.

Работать в городе будет пять площадок: